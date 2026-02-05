Gdzie obejrzeć Studio Mediolan Cortina?

Zimowe

W piątek czas na inauguracyjne "Studio Mediolan Cortina", które będzie nam towarzyszyło przez całe Igrzyska XXV Zimowej Olimpiady. W pierwszym programie pochylimy się nad historią i teraźniejszością. Studio Mediolan Cortina w piątek o 18.00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Napis "Studio Mediolan Cortina" na tle ośnieżonych gór i błękitnego nieba.
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Studio Mediolan Cortina?

Przypomnimy 23 medale, które wywalczyli nasi sportowcy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich oraz przedstawimy medalowe szanse i perspektywy dobrych występów obecnych reprezentantów Polski.

 

Gośćmi Jerzego Mielewskiego będą były trener kadry Polski w skokach narciarskich i były prezes PZN - Apoloniusz Tajner, oraz dziennikarze sportowi i specjaliści od sportów zimowych - Andrzej Person i Krzysztof Rawa. 


W oczekiwaniu na ceremonię otwarcia połączymy się również z wysłannikami do Włoch Polsatu Sport, czyli Michałem Białońskim i Marcinem Lepą, Interii Sport, czyli Arturem Gacem i Tomaszem Kalembą oraz Krzysztofem Jankowskim, członkiem Komitetu Organizacyjnego w Livigno.


Pierwsze informacje z olimpijskich aren przedstawi Aleksandra Szutenberg, która porozmawia też z czołowym polskim statystykiem olimpijskim - Łukaszem Gagaską.


Studio Mediolan Cortina w piątek o 18.00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Polsat Sport
Ile polskich medali na Zimowych IO?
ZIMOWEZIMOWE IO
