Gdzie obejrzeć Studio Mediolan Cortina?

Przypomnimy 23 medale, które wywalczyli nasi sportowcy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich oraz przedstawimy medalowe szanse i perspektywy dobrych występów obecnych reprezentantów Polski.

Gośćmi Jerzego Mielewskiego będą były trener kadry Polski w skokach narciarskich i były prezes PZN - Apoloniusz Tajner, oraz dziennikarze sportowi i specjaliści od sportów zimowych - Andrzej Person i Krzysztof Rawa.



W oczekiwaniu na ceremonię otwarcia połączymy się również z wysłannikami do Włoch Polsatu Sport, czyli Michałem Białońskim i Marcinem Lepą, Interii Sport, czyli Arturem Gacem i Tomaszem Kalembą oraz Krzysztofem Jankowskim, członkiem Komitetu Organizacyjnego w Livigno.



Pierwsze informacje z olimpijskich aren przedstawi Aleksandra Szutenberg, która porozmawia też z czołowym polskim statystykiem olimpijskim - Łukaszem Gagaską.



Studio Mediolan Cortina w piątek o 18.00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

