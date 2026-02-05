Gwiazdor zatrzymany! Grozi mu 20 lat więzenia

Według Departamentu Policji State College, McKenna brał udział w sprzeczce, do której doszło w sobotę 31 stycznia około godziny 20:45 lokalnego czasu. Hokeista uderzył 21-letniego mężczyznę w twarz, powodując u niego poważne obrażenia, m.in. złamanie szczęki.

To nie koniec. W oskarżeniu znalazły się również m.in: zarzut napaści, nękania oraz zakłócania porządku. Wobec tego 18-letniemu sportowcowi może grozić aż 20 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło po meczu Nittany Lions z Michigan State, przegranym przez "Lwy".

"Jesteśmy świadomi, że postawiono zarzuty. Jednakże, ponieważ jest to trwające postępowanie prawne, nie będziemy udzielać dalszych komentarzy" - napisano w oświadczeniu zespołu hokeisty z Penn State.

McKenna to jeden z najbardziej utalentowanych hokeistów młodego pokolenia. Kanadyjczyk jest typowany na listę pierwszego draftu NHL w 2026 roku. Tylko w tym sezonie zdobył 11 bramek i zaliczył 21 asyst w 24 meczach. W styczniu wraz z młodzieżową reprezentacją narodową wywalczył brązowy medal mistrzostw świata.

Najbliższych dni zawodnik nie spędzi w areszcie. W środę wyszedł bowiem za kaucją. Jego rozprawa odbędzie się 11 lutego.

KP, Polsat Sport