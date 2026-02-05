InPost ChKS Chełm - JSW Jastrzębski Węgiel. Wynik meczu. Kto wygrał?
InPost ChKS Chełm - JSW Jastrzębski Węgiel to czwartkowy mecz siatkarskiej PlusLigi. Kto wygrał mecz InPost ChKS Chełm - JSW Jastrzębski Węgiel? Jaki był wynik meczu InPost ChKS Chełm - JSW Jastrzębski Węgiel?
W jedynym czwartkowym meczu PlusLigi beniaminek tegorocznych rozgrywek, zawodnicy InPost ChKS Chełm podejmą JSW Jastrzębski Węgiel.
Choć przed sezonem kibice i eksperci skazywali gospodarzy czwartkowego meczu na niemal pewny spadek z ligi, siatkarze beniaminka spisują się znakomicie i zgromadzili już 19 punktów. Tym samym o siedem punktów wyprzedzają ostatnią w tabeli ekipę z Częstochowy.
Jakim wynikiem zakończy się to ciekawie zapowiadające się starcie?
Wynik meczu InPost ChKS Chełm - JSW Jastrzębski Węgiel poznamy w czwartek 5 lutego. O tym, kto wygrał mecz, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.Przejdź na Polsatsport.pl