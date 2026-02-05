Jagiellonia ma zastępstwo za Pietuszewskiego? Będzie rekord transferowy

Oskar Pietuszewski był jednym z najjaśniejszych punktów Jagiellonii Białystok w ostatnich miesiącach. Znakomita forma skrzydłowego zaowocowała transferem do FC Porto. 17-latek dołączył tym samym do Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora.

Od odejścia Pietuszewskiego z Białegostoku Jagiellonia rozglądała się za zastępstwem. Teraz najnowsze informacje w tej sprawie przekazał profil "FootballScout" na portalu społecznościowym x.com.

Według tych doniesień "Dumę Podlasia" zasilić ma Kajetan Szmyt. Skrzydłowy obecnie jest zawodnikiem Zagłębia Lubin.

Co więcej, 23-latek pobije rekord transferowy Jagiellonii. Ten dotąd wynosił 600 tysięcy euro. W kontrakcie Szmyta jest natomiast wpisana klauzula odstępnego wynosząca około 800 tysięcy euro.