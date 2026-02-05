Jagiellonia ma zastępstwo za Pietuszewskiego? Będzie rekord transferowy
Jagiellonia Białystok znalazła zastępstwo za Oskara Pietuszewskiego? Takie informacje przekazał profil "FootballScout" na portalu x.com. Nowym zawodnikiem "Dumy Podlasia" ma zostać Kajetan Szmyt.
Oskar Pietuszewski był jednym z najjaśniejszych punktów Jagiellonii Białystok w ostatnich miesiącach. Znakomita forma skrzydłowego zaowocowała transferem do FC Porto. 17-latek dołączył tym samym do Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora.
Od odejścia Pietuszewskiego z Białegostoku Jagiellonia rozglądała się za zastępstwem. Teraz najnowsze informacje w tej sprawie przekazał profil "FootballScout" na portalu społecznościowym x.com.
Według tych doniesień "Dumę Podlasia" zasilić ma Kajetan Szmyt. Skrzydłowy obecnie jest zawodnikiem Zagłębia Lubin.
Co więcej, 23-latek pobije rekord transferowy Jagiellonii. Ten dotąd wynosił 600 tysięcy euro. W kontrakcie Szmyta jest natomiast wpisana klauzula odstępnego wynosząca około 800 tysięcy euro.