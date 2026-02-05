Juventus odpadł z Pucharu Włoch! Zalewski tym razem na ławce

Pierwsza odsłona meczu była bardzo wyrównana, obie ekipy miały swoje szanse, lecz przełomowy moment nadszedł w 26. minucie. Wówczas dośrodkowanie gospodarzy z lewego skrzydła niefortunnie przeciął Bremer. Obrońca Juventusu zatrzymał piłkę ręką we własnej szesnastce, a arbiter po analizie VAR bez wahania wskazał na "wapno". Do jedenastki podszedł Gianluca Scamacca i pewnym strzałem dał prowadzenie swojej drużynie.

Druga odsłona rozpoczęła się od zmasowanych ataków Juventusu, jednak gospodarze bronili się mądrze i szczelnie. Luciano Spalletti postawił wszystko na jedną kartę - wprowadzał kolejnych napastników kosztem obrońców, by za wszelką cenę przełamać defensywę rywali. Ta ofensywna taktyka okazała się jednak bronią obosieczną. Podopieczni Raffaela Palladino błyskawicznie wykorzystali luki w obronie rywali. W 77. minucie Raoul Bellanova wykorzystał błąd w ustawieniu gości i posłał precyzyjne, płaskie dośrodkowanie w pole karne. Tam czekał już Kamaldeen Sulemana, który dopełnił formalności i trafił do siatki.

W samej końcówce zabłysnął kolejny zmiennik - Mario Pasalic. Chorwat zrobił użytek ze znakomitego podania Nikoli Krstovicia i pewnym uderzeniem pokonał bramkarza Juventusu, czym ustalił wynik spotkania na 3:0.

Nicola Zalewski całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych.

W półfinale Coppa Italia Atalanta zmierzy się ze zwycięzcą ćwierćfinału FC Bologna - SS Lazio. Warto przypomnieć, że barwy obrońców tytułu reprezentuje Łukasz Skorupski, natomiast do zespołu z Rzymu dołączył niedawno Adrian Przyborek, sprowadzony z Pogoni Szczecin.

Atalanta Bergamo - Juventus 3:0 (1:0)

Bramki: Gianluca Scamacca 27 (rzut karny), Kamaldeen Sulemana 77, Mario Pasalic 85.

Atalanta: Marco Carnesecchi - Giorgio Scalvini (76. Odilon Kossounou), Berat Djimsiti, Honest Ahanor - Davide Zappacosta (70. Raoul Bellanova), Marten de Roon, Ederson, Lorenzo Bernasconi - Charles De Ketelaere (83. Mario Pasalic), Giacomo Raspadori (76. Nikola Krstovic) - Gianluca Scamacca (71. Kamaldeen Sulemana).

Juventus: Mattia Perin - Pierre Kalulu, Federico Gatti (64. Jeremie Boga), Bremer, Lloyd Kelly - Manuel Locatelli (74. Teun Koopmeiners), Khephren Thuram - Francisco Conceicao (80. Edon Zhegrova), Weston McKennie, Andrea Cambiaso (80. Lois Openda) - Jonathan David (74. Emil Holm).

Sędziował: Michael Fabbri (Włochy).