Lekarze długo walczyli o jego życie. Zmarł 22-letni piłkarz

W styczniu piłkarz świętował rocznicę założenia klubu Parma Alagoana, którego właścicielem był jego wujek. W pewnym momencie na miejscu rozpoczęła się strzelanina. Jedna z kul trafiła właśnie w Santosa.

Mężczyzna przeżył, ale zapadł w śpiączkę. W szpitalu przez około trzy tygodnie walczono o jego życie. Niestety lekarzom nie udało się go ocalić.

"Z wielkim smutkiem rodzina Parma łączy się w bólu po stracie sportowca Vitao. Jego historia, oddanie i uśmiech na zawsze pozostaną w pamięci wszystkich, którzy mieli zaszczyt go znać. Vitao odszedł, ale jego dziedzictwo pozostaje wśród nas. Spoczywaj w pokoju" - napisano w komunikacie klubu Parma Alagoana, w którym ostatnio występował piłkarz.

Vitao w latach 2019–2021 był piłkarzem młodzieżowej drużyny Cruzeiro.

KP, Polsat Sport