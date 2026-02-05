Lekarze długo walczyli o jego życie. Zmarł 22-letni piłkarz

Piłka nożna

Tragiczna informacja przyszła z Brazylii. W wieku zaledwie 22 lat zmarł Joao Victor da Silva Santos, znany jako Vitao. Młody mężczyzna trzy tygodnie wcześniej świętował rocznicę powstania klubu.

Zdjęcie przedstawia portret młodego mężczyzny w stroju piłkarskim, obok znajduje się czarna wstążka symbolizująca żałobę oraz płonąca świeca.
fot. Instagram
Vitao zmarł po strzelaninie
  • Brazylijski piłkarz Vitao zmarł po tym jak został postrzelony w styczniu
  • Sportowiec został trafiony kulą podczas strzelaniny na rocznicy założenia klubu Parma Alagoana
  • Mężczyzna zapadł w śpiączkę i przez trzy tygodnie lekarze walczyli o jego życie
  • Vitao występował ostatnio w klubie Parma Alagoana
  • W latach 2019–2021 Vitao grał w młodzieżowej drużynie Cruzeiro

W styczniu piłkarz świętował rocznicę założenia klubu Parma Alagoana, którego właścicielem był jego wujek. W pewnym momencie na miejscu rozpoczęła się strzelanina. Jedna z kul trafiła właśnie w Santosa. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje legenda snookera. Ronnie O'Sullivan tak go pożegnał

 

Mężczyzna przeżył, ale zapadł w śpiączkę. W szpitalu przez około trzy tygodnie walczono o jego życie. Niestety lekarzom nie udało się go ocalić. 

 

"Z wielkim smutkiem rodzina Parma łączy się w bólu po stracie sportowca Vitao. Jego historia, oddanie i uśmiech na zawsze pozostaną w pamięci wszystkich, którzy mieli zaszczyt go znać. Vitao odszedł, ale jego dziedzictwo pozostaje wśród nas. Spoczywaj w pokoju" - napisano w komunikacie klubu Parma Alagoana, w którym ostatnio występował piłkarz.

 

Vitao w latach 2019–2021 był piłkarzem młodzieżowej drużyny Cruzeiro.

KP, Polsat Sport
