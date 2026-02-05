Multimedalista olimpijski zniesiony na noszach! Dramatyczny wypadek na stoku

Zimowe

Do strasznego wypadku doszło na stoku w Livigno we Włoszech, gdzie o medale igrzysk olimpijskich będą rywalizować narciarze. Jeden z faworytów Mark McMorris upadł i nie był w stanie podnieść się o własnych siłach. Z miejsca zdarzenia zniesiono go na noszach.

Kanadyjski snowboardzista Mark McMorris prezentuje medal na podium.
fot. PAP
Mark McMorris
  • Mark McMorris miał ciężki upadek podczas treningu big air
  • Sportowiec został zniesiony ze stoku na noszach
  • Kanadyjski Komitet Olimpijski potwierdził incydent
  • McMorris to trzykrotny brązowy medalista olimpijski

Wypadek miał miejsce w środę, a rywalizację zaplanowano na czwartek. Podczas treningu McMorris zaliczył upadek. Sportowiec został zniesiony ze stoku na noszach. Nie wiadomo, w jakim jest stanie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wirus na igrzyskach we Włoszech! Mówi o trudnej sytuacji

 

Do sprawy odniósł się Kanadyjski Komitet Olimpijski.

 

"Snowboardzista Mark McMorris zaliczył ciężki upadek podczas treningu big air. Zawodnikiem opiekują się przedstawiciele Kanadyjskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Canada Snowboard. Więcej informacji przekażemy, gdy tylko będą dostępne" - napisano w komunikacie.

 

Na razie nie wiadomo, czy sportowiec będzie w stanie wystąpić na swoich czwartych igrzyskach. Kwalifikacje w big air zaplanowano bowiem na czwartkowy wieczór.

 

32-latek to prawdziwa legenda big air oraz slopestyle’u. Ma w swoim dorobku trzy brązowe medale olimpijskie: z Soczi (2014), Pjongczangu (2018) i Pekinu (2022).

 

Igrzyska olimpijskie we Włoszech potrwają do 22 lutego.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Adam Konopka: Nie robi się konfliktów wokół flagi
Zobacz także

Prezes PKOl-u zaatakował ministra sportu ws. flagi. Kamera uchwyciła całą prawdę

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 