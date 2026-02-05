Multimedalista olimpijski zniesiony na noszach! Dramatyczny wypadek na stoku

Wypadek miał miejsce w środę, a rywalizację zaplanowano na czwartek. Podczas treningu McMorris zaliczył upadek. Sportowiec został zniesiony ze stoku na noszach. Nie wiadomo, w jakim jest stanie.

Do sprawy odniósł się Kanadyjski Komitet Olimpijski.

"Snowboardzista Mark McMorris zaliczył ciężki upadek podczas treningu big air. Zawodnikiem opiekują się przedstawiciele Kanadyjskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Canada Snowboard. Więcej informacji przekażemy, gdy tylko będą dostępne" - napisano w komunikacie.

Na razie nie wiadomo, czy sportowiec będzie w stanie wystąpić na swoich czwartych igrzyskach. Kwalifikacje w big air zaplanowano bowiem na czwartkowy wieczór.

32-latek to prawdziwa legenda big air oraz slopestyle’u. Ma w swoim dorobku trzy brązowe medale olimpijskie: z Soczi (2014), Pjongczangu (2018) i Pekinu (2022).

Igrzyska olimpijskie we Włoszech potrwają do 22 lutego.

KP, Polsat Sport