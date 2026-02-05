Ojciec trząsł Podpromiem, a teraz wróciła ona! "Czuję się tutaj bardzo dobrze"

DevelopRes Rzeszów pokonał SSC Palmberg Schwerin 3:0 w spotkaniu 6. kolejki Ligi Mistrzyń. Mistrzynie Polski musiały wygrać dwa sety, by zagwarantować sobie pierwsze miejsce w grupie E i uzyskać bezpośredni awans do ćwierćfinału. Cel został osiągnięty.

Awans do 1/8 turnieju uzyskały za to zawodniczki Schwerin. W barwach tego zespołu gra Leana Grozer, córka słynnego Georga, który kiedyś stanowił o sile Asseco Resovii. 18-latka w krótkiej rozmowie po meczu wróciła do czasów swojego pobytu w stolicy Podkarpacia, a co za tym idzie - dzieciństwa.

- Mój tata grał tutaj przez dwa lata. Ja tu mieszkałam, a moja mama pochodziła z okolic Polski. Byłam wtedy bardzo mała, ale pamiętam kilka rzeczy. Czuję się tutaj bardzo dobrze - powiedziała Grozer w rozmowie z Bożeną Pieczko z Polsatu Sport.

Przyjmująca pokusiła się także o analizę porażki swojego zespołu. Według niej przyczyn porażki należy upatrywać w przegranej pierwszej partii.

- Powinnyśmy były wygrać pierwszego seta, to było kluczowe dla całego spotkania. To bardzo doświadczony zespół i grał bardzo dobrze. Możemy wyciągnąć wiele wniosków i nauczyć się na przyszłość - dodała.

DevelopRes będzie jedynym polskim klubem, który zagra w dalszej części rozgrywek LM. Pary rundy play-off i ćwierćfinałów LM siatkarek można odnaleźć tutaj.

KP, Polsat Sport