Jedynym czwartkowym spotkaniem w PlusLidze będzie starcie beniaminka z czterokrotnym mistrzem Polski. Podopieczni Krzysztofa Andrzejewskiego imponują ostatnio swoją dyspozycją. Siatkarze z Chełma wywalczyli aż dziewięć punktów w czterech minionych spotkaniach, co, biorąc pod uwagę ich wymagający terminarz, było sporą niespodzianką. W tym czasie pokonali m.in. Bogdankę LUK Lublin (3:1) oraz PGE GiEK Skrę Bełchatów (również 3:1).

ZOBACZ TAKŻE: Antiga nie wytrzymał. "To wszystko jest frustrujące"

Ich rywale z kolei nie są w najlepszej formie. Jastrzębianie zajmują dopiero siódme miejsce w tabeli ligowej i przeplatają świetne występy (jak wygrana 3:0 z Bogdanką) z bardzo słabymi (np. porażka 0:3 z Aluron CMC Wartą Zawiercie). Zespół prowadzony przez Andrzeja Kowala przegrał aż cztery z ostatnich pięciu ligowych potyczek.

W pierwszym starciu tych ekip w bieżącym sezonie, w ramach 7. kolejki PlusLigi, Jastrzębski Węgiel zwyciężył 3:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu InPost ChKS Chełm - JSW Jastrzębski Węgiel na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

ŁO, Polsat Sport