Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w piątek. Kto startuje? Kiedy?

W ceremonii otwarcia - 58. w historii - wystąpi ponad 1300 osób z 27 krajów. Główna część wydarzenia odbędzie się na stadionie San Siro, ale mniejsze uroczystości będą zorganizowane też w Cortinie d’Ampezzo, Livigno i Predazzo.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Terminarz. Jak wygląda program ZIO?

Spektakl będzie celebrował włoską historię, kulturę i tożsamość w nowoczesnym i żartobliwym tonie. Podczas podróży przez włoską historię zostaną wspomniane wybitne postaci, w tym człowiek renesansu Leonardo da Vinci i podróżnik Krzysztof Kolumb.

Muzyka będzie kluczowym elementem ceremonii. Andrea Bocelli, Mariah Carey, Laura Pausini i włoski raper Ghali to jedni z artystów, którzy wystąpią na słynnym piłkarskim obiekcie.

Tradycyjna parada sportowców odbędzie się w niespotykanej dotychczas formie. Delegacje zostaną podzielone, aby sportowcy, którzy będą rywalizować w Alpach, nie musieli dojeżdżać do Mediolanu. Chorążymi reprezentacji Polski będą skoczek narciarski Kamil Stoch - w Predazzo i panczenistka Natalia Czerwonka - na San Siro.

Po raz pierwszy w historii igrzysk jednocześnie zapalą się dwa znicze – jeden przy Arco della Pace (Łuku Pokoju) w Mediolanie, a drugi na Piazza Dibona w Cortinie d’Ampezzo. Faworytami włoskich mediów do dokonania tego są miejscowi mistrzowie olimpijscy w narciarstwie alpejskim - Alberto Tomba i Deborah Compagnoni.

Zanim impreza zostanie oficjalnie otwarta i zapłoną znicze, w piątkowy poranek zmagania rozpoczną łyżwiarze figurowi w zawodach drużynowych.

Na pierwszy ogień pójdą pary taneczne, w których Polskę będą reprezentować Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza, którzy - jeśli Polska nie zakwalifikuje się do dalszej fazy - po tym występie zakończą udział w igrzyskach, bo nie posiadają kwalifikacji do zmagań o medale w swojej konkurencji.

Później zaprezentują się też pary sportowe, w tym Julia Szczecinina i Michał Woźniak, oraz solistki, a wśród nich Jekaterina Kurakowa. Ta konkurencja zakończy się w niedzielę.

W piątek bez udziału biało-czerwonych kontynuowane będą zmagania drużyn mieszanych w curlingu oraz faza grupowa turnieju w hokeju na lodzie kobiet. Francuzki zagrają z Japonkami, a Czeszki ze Szwajcarkami.

Do 22 lutego rozdanych zostanie łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Licząca 60 sportowców (w tym rezerwową bobsleistkę Marikę Zandecką) reprezentacja Polski wystartuje w 12 z nich. Biało-czerwonych zabraknie tylko w curlingu, hokeju na lodzie, narciarstwie dowolnym i skeletonie.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w piątek 06.02. Kiedy starty Polaków?

CEREMONIA OTWARCIA - 20.00

curling

10.05 faza grupowa MIX

14.35 faza grupowa MIX

hokej na lodzie

12.10 kobiety, grupa B: Francja - Japonia

14.40 kobiety, grupa A: Czechy - Szwajcaria

łyżwiarstwo figurowe

9.55 zawody drużynowe: pary taneczne, taniec rytmiczny (Sofija Dowhal, Wiktor Kulesza)

11.35 zawody drużynowe: pary sportowe, program krótki (Julia Szczecinina, Michał Woźniak)

13.35 zawody drużynowe: solistki, program krótki (Jekaterina Kurakowa)

