Polski napastnik surowo ukarany! "Drobny akt przemocy"

Dawid Kownacki opuścił plac gry podczas meczu 2. Bundesligi między jego Herthą Berlin a Darmstadt w 70. minucie. Polak nie został jednak zmieniony, a obejrzał bezpośrednią czerwoną kartkę za faul taktyczny, jakiego się dopuścił.

ZOBACZ TAKŻE: Znamy kolejnych półfinalistów Pucharu Króla! Kto zajmie ostatnie miejsce?

Napastnik wracał za kontrą, którą wyprowadzał Luca Marseiler. Kiedy zbliżył się do Niemca, sfaulował go od tyłu. Sędzia spotkania Florian Lechner był bezwzględny.

W środę 4 lutego sytuacji przyjrzał się sąd sportowy Niemieckiej Federacji Piłkarskiej, która uznała faul Kownackiego za "drobny akt przemocy". Polak został zawieszony na trzy mecze.

Hertha odwołała się od wyroku. Jeśli apelacja nie przyniesie skutku, Kownacki opuści starcia z Elversbergiem, Hannoverem i Paderbornem.