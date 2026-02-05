Polski piłkarz wyróżniony za granicą. Został najlepszym obcokrajowcem w historii klubu

Pochodzący z Dębicy filigranowy pomocnik był zawodnikiem Kawali w latach 1997-2000. Mimo zaledwie trzech lat, spędzonych w barwach greckiego zespołu, pozostawił po sobie znakomite wrażenie, prowadząc drużynę między innymi do 6. miejsca w tamtejszej ekstraklasie w sezonie 1996/1997, co do dzisiaj pozostaje najlepszym wynikiem drużyny.

Leszek Pisz słynął nie tylko ze znakomitego przeglądu pola i doskonałych podań, ale i kapitalnych strzałów z rzutów wolnych. W barwach Kawali w samej tylko lidze zdobył 26 bramek, a spora część z nich padła właśnie po stałych fragmentach.

"Polak stał się tu wręcz obiektem kultu. Ceniono go wszędzie, gdziekolwiek się pojawił i do dziś pozostaje w pamięci i sercach kibiców. Jako boiskowy lider i specjalista od rzutów wolnych pomógł drużynie w zajęciu historycznego 6. miejsca w lidze w sezonie 1996/1997. Choć był zawodnikiem Kawali zaledwie 3,5 sezonu, a z drużyny odszedł latem 2000 roku, pozostawił po sobie ślad, dając nam wiele magicznych chwil, co zaowocowało także tytułem najlepszego zagranicznego piłkarza w 60-letniej historii naszego klubu" - podsumował ukazujący się w Kawali dziennik "Proini".

Oprócz Leszka Pisza na imprezie z okazji 60-lecia AO Kawala wyróżnieni zostali również: Nikos Topouzis (były bramkarz), Vagias Anestis (były piłkarz), Giannis Papaioannou (były prezes) oraz Georgios Paraschos (były trener).