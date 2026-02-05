Ran Takahashi nie będzie pierwszy! Siatkarze z Japonii w PlusLidze
Ran Takahashi i Tomohiro Ogawa to japońscy siatkarze, którzy mają w przyszłym sezonie trafić do drużyny Bogdanka LUK Lublin. Nie będą pierwszymi zawodnikami z Kraju Kwitnącej Wiśni, którzy zagrali w polskiej lidze. Japońscy siatkarze w PlusLidze w załączonej galerii zdjęć.
Przyjmujący Ran Takahashi jest gwiazdą światowej siatkówki, a o jego transferze do Polski już jest głośno wśród kibiców tej pięknej dyscypliny sportu. Od przyszłego sezonu ma wzmocnić Bogdankę LUK Lublin. Nie będzie on jedynym graczem z Japonii w składzie tej drużyny, bo coraz głośniej mówi się również o pozyskaniu reprezentacyjnego libero - Tomohiro Ogawy.
Zobacz także: Tak ma wyglądać skład Bogdanki LUK Lublin w sezonie 2026/2027
Dotychczas w rozgrywkach PlusLigi wystąpiło siedmiu siatkarzy z Japonii, aż trzech z nich grało na pozycji libero. Był również jeden trener z tego kraju. Czy pamiętasz wszystkich? Sprawdź w galerii zdjęć:
Przejdź na Polsatsport.pl