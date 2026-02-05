Ran Takahashi nie będzie pierwszy! Siatkarze z Japonii w PlusLidze

Przyjmujący Ran Takahashi jest gwiazdą światowej siatkówki, a o jego transferze do Polski już jest głośno wśród kibiców tej pięknej dyscypliny sportu. Od przyszłego sezonu ma wzmocnić Bogdankę LUK Lublin. Nie będzie on jedynym graczem z Japonii w składzie tej drużyny, bo coraz głośniej mówi się również o pozyskaniu reprezentacyjnego libero - Tomohiro Ogawy.





Dotychczas w rozgrywkach PlusLigi wystąpiło siedmiu siatkarzy z Japonii, aż trzech z nich grało na pozycji libero. Był również jeden trener z tego kraju. Czy pamiętasz wszystkich? Sprawdź w galerii zdjęć: