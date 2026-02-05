Siatkarz reprezentacji Polski kontuzjowany! Doznał urazu czaszki

"Aleksander Nowik kontuzjowany. Przyjmujący Sparty doznał złamania kości czołowej czaszki. Przerwa Olka od treningów siatkarskich potrwa około ośmiu tygodni" - poinformował klub z Grodziska Mazowieckiego w komunikacie.

Nowik ma 19 lat i jest młodzieżowym reprezentantem Polski. Grał w pierwszej lidze w SMS PZPS Spała. Przed obecnym sezonem został zawodnikiem beniaminka PlusLigi - InPost CHKS Chełm. Nowy klub zdecydował jednak, że Nowik obecny sezon spędzi w zespole Sparty, by mieć więcej szans na grę. Rozegrał w obecnym sezonie sześć meczów w barwach grodziskiego klubu.

KS Sparta Grodzisk Mazowiecki zajmuje obecnie przedostatnie, 15. miejsce w tabeli PLS 1. Ligi i walczy o utrzymanie na tym poziomie rozgrywek. Ma na koncie 18 punktów, o dwa mniej od Necko Augustów i o trzy od plasującego się w bezpiecznej strefie BKS Bydgoszcz.