Siedem goli w meczu Polaków. Porażka na otwarcie turnieju

W kolejnych dniach Biało-Czerwoni zagrają z Ukrainą i Wielką Brytanią.

EPN to nowy format rywalizacji, wprowadzony w tym sezonie. Prowadzona przez trenera Pekkę Tirkkonena polska drużyna wygrała takie zawody w Sosnowcu i Budapeszcie.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdor zatrzymany! Grozi mu 20 lat więzenia

W tym pierwszym turnieju Polacy pokonali w listopadzie Włochów 4:2, ulegli po dogrywce Słoweńcom 2:3 i wygrali z Wielką Brytanią 1:0. Podczas sosnowieckiego turnieju w roli selekcjonera Polaków zadebiutował Fin Tirkkonen, na co dzień pracujący w GKS Tychy. Na początku października zastąpił Roberta Kalabera.

W grudniowych zawodach w stolicy Węgier Biało-Czerwoni pokonali Francuzów po rzutach karnych 4:3, Włochów 4:2 i Węgrów 5:2.

Polacy przygotowują się do MŚ Dywizji 1A, które, na sosnowieckim lodowisku, rozegrane zostaną w dniach 2-8 maja. Biało-Czerwoni rywalizować w nich będą o awans do elity z Francją, Kazachstanem, które spadły z najwyższej grupy, Ukrainą, Japonią i Litwą, która awansowała z niższej dywizji.

Polska - Słowenia 3:4 (1:1, 0:3, 2:0).

Bramki: 0:1 Rok Ticar (14), 1:1 Sebastian Brynkus (19), 1:2 Anze Kuralt (23), 1:3 Marcel Mahkovec (25), 1:4 Rok Ticar (36), 2:4 Szymon Kiełbicki (49), 3:4 Mateusz Bryk (58).

Kary: Słowenia - 6 minut.

Polska: Michał Kieler - Olaf Bizacki, Mateusz Bryk, Patryk Wronka, Szymon Kiełbicki, Bartosz Fraszko - Oskar Jaśkiewicz, Kamil Górny, Paweł Zygmunt, Damian Tyczyński, Krzysztof Maciaś - Eryk Schafer, Michał Naróg, Sebastian Brynus, Mikołaj Syty, Christian Mroczkowski oraz Błażej Chodor, Jakub Ślusarczyk, Dominik Jarosz, Jakub Lewandowski, Łukasz Nalewajka.

PAP