Spojrzała na formularz i zalała się łzami. Wielka gwiazda zakończyła karierę w wieku 22 lat

Svet w latach 80. była dla Jugosławii tym, kim dziś dla Serbii jest Novak Djoković - niekwestionowaną gwiazdą, kochaną przez miliony kibiców i przyciągającą tłumy zarówno na areny sportowe, jak i przed telewizory. Urodzona w Lublanie narciarka alpejska w bardzo młodym wieku z powodzeniem radziła sobie w rywalizacji z najlepszymi zawodniczkami świata.

Po zdobyciu złota MŚ juniorek w 1984 roku zaczęła błyskawicznie osiągać sukcesy w Pucharze Świata. Pierwszy raz na podium stanęła jako 16-latka w Lake Placid, zajmując 2. miejsce w gigancie. Tuż po osiągnięciu pełnoletności sięgała już po medale najważniejszych imprez, zdobywając łącznie 5 medali mistrzostw świata (trzy brązowe, srebrny i złoty) i olimpijskie srebro w slalomie w Calgary w 1988 roku.

Kapitalnie zapowiadającą się karierę Mateja Svet zakończyła pod wpływem impulsu w wieku 22 lat. Jak przypomina chorwacki dziennik "Jutarnji list", zawodniczka podjęła tę decyzję po tym, jak zorientowała się, że... nie potrafi wypełnić formularza w urzędzie.

- Leżał przede mną prosty formularz, który potrafiliby wypełnić uczniowie szkoły podstawowej. A ja nie miałam pojęcia, jak się za to zabrać. W tej jednej chwili zorientowałam się, że poza narciarstwem nie wiem zupełnie nic o życiu. Zdałam sobie sprawę, że nie chcę być sportowcem, który nie umie się podpisać. Zrozumiałam, że bez wykształcenia będę nikim - wyjaśniła Svet.

Wschodząca gwiazda narciarstwa alpejskiego dodała, że w podjęciu decyzji pomogło jej również to, że była już wówczas skonfliktowana z władzami krajowej federacji, którzy próbowali wykorzystywać jej sukcesy do celów politycznych. Mateja Svet całkowicie wycofała się ze sportu, zdobyła wykształcenie, pracowała przez chwilę jako nauczycielka w liceum, ale jakiś czas później postanowiła realizować się w służbie zdrowia i dziś pracuje jako psychoterapeutka w szpitalu psychiatrycznym w Lublanie.