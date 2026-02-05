Syguła - Cachoeira. Skrót walki UFC (WIDEO)

Sporty walki

Klaudia Syguła (7-2) vs. Priscila Cachoeira (13-7) to walka podczas gali UFC Fight Night 266. Skrót walki Syguła - Cachoeira będzie dostępny tuż po jej zakończeniu.

Portret kobiety z brązowymi włosami, uśmiechniętej, z widokiem na morze w tle.
fot. Instagram
Syguła - Cachoeira. Skrót walki UFC (WIDEO)

Gala UFC Fight Night 266 będzie wyjątkowa dla polskich kibiców. Dość powiedzieć, że podczas wydarzenia największej organizacji MMA na świecie zawalczy aż troje reprezentantów Polski - Klaudia Syguła, Jakub Wikłacz i Michał Oleksiejczuk.

 

UFC z udziałem trójki Polaków. Gdzie obejrzeć galę?

 

Jako pierwsza swoje umiejętności zaprezentuje Klaudia Syguła. Jej rywalką będzie Priscila Cachoeira.

 

Czy Polka dopisze do swojego rekordu kolejne zwycięstwo w UFC?

Syguła - Cachoeira. Skrót walki:

Skrót walki Klaudia Syguła vs. Priscila Cachoeira pojawi się w tym tekście tuż po zakończeniu pojedynku UFC.

