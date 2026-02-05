Syguła - Cachoeira. Skrót walki UFC (WIDEO)
Klaudia Syguła (7-2) vs. Priscila Cachoeira (13-7) to walka podczas gali UFC Fight Night 266. Skrót walki Syguła - Cachoeira będzie dostępny tuż po jej zakończeniu.
Gala UFC Fight Night 266 będzie wyjątkowa dla polskich kibiców. Dość powiedzieć, że podczas wydarzenia największej organizacji MMA na świecie zawalczy aż troje reprezentantów Polski - Klaudia Syguła, Jakub Wikłacz i Michał Oleksiejczuk.
UFC z udziałem trójki Polaków. Gdzie obejrzeć galę?
Jako pierwsza swoje umiejętności zaprezentuje Klaudia Syguła. Jej rywalką będzie Priscila Cachoeira.
Czy Polka dopisze do swojego rekordu kolejne zwycięstwo w UFC?
Syguła - Cachoeira. Skrót walki:
Skrót walki Klaudia Syguła vs. Priscila Cachoeira pojawi się w tym tekście tuż po zakończeniu pojedynku UFC.
