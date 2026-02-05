Szumert show! ORLEN Zastal wygrywa w Gdyni

Michael Okauru wszedł w ten mecz z dużą energią, a po trafieniu Jarosława Zyskowskiego gospodarze mieli siedem punktów przewagi. Dość szybko za odrabianie strat wzięli się Chavaughn Lewis oraz Jayvon Maughmer. Późniejsze trafienie Filipa Matczaka dawało przewagę Zielonogórzanom! Po 10 minutach było 19:20.

W drugiej kwarcie Orlen Zastal miał problemy z konstruowaniem swojego ataku, więc po trójce Jakuba Garbacza Gdynianie znowu byli lepsi o cztery punkty. Po późniejszych akcjach Kamila Łączyńskiego i rzutach wolnych Garbacza uciekali nawet na 10 punktów. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 41:34.

Po przerwie Jakub Szumert i Phil Fayne zbliżyli zespół trenera Arkadiusza Miłoszewskiego na zaledwie punkt. Później do remisu doprowadził Conley Garrison, a prowadzenie gościom dawał następnym trafieniem Szumert! Kolejne zagrania Jayvona Maughmera i Chavaughna Lewisa oznaczały nawet dziewięć punktów przewagi. Po 30 minutach było 57:68.

W czwartej kwarcie Lewis wraz z Konate utrzymywali sporą różnicę na korzyść przyjezdnych. Ekipa trenera Mantasa Cesnauskisa nie była w stanie wrócić do gry - ciągle miała problemy z konstruowaniem ofensywy. Ostatecznie Orlen Zastal zwyciężył 82:71.

Najlepszym zawodnikiem gości był Jakub Szumert, który zdobył 27 punktów i 12 zbiórek. Michael Okauru zanotował dla gospodarzy 18 punktów i 6 zbiórek.

ORLEN Basket Liga - 19. kolejka

AMW Arka Gdynia - ORLEN Zastal Zielona Góra 71:82 (19:20, 22:14, 16:34, 14:14)

AMW Arka: Mike Okauru 18, Jarosław Zyskowski 13, Kresimir Ljubicić 12, Kamil Łączyński 9, Jakub Garbacz 6, Courtney Ramey 6, Luke Barrett 4, Adam Hrycaniuk 2, Marcus Weathers 1;

ORLEN Zastal: Jakub Szumert 27, Chavaughn Lewis 17, Jayvon Maughmer 17, Phil Fayne 8, Conley Garrison 5, Filip Matczak 4, Sagaba Konate 4, Patrick Cartier 0, Marcin Woroniecki 0.

