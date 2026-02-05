Tak Aryna Sabalenka wyglądała kiedyś. Jak zmieniała się gwiazda tenisa? (ZDJĘCIA)

Sabalenka to nie tylko gwiazda tenisa, ale też mediów społecznościowych. Dość powiedzieć, że białoruską tenisistkę na portalu Instagram obserwuje 4,5 miliona użytkowników tego serwisu społecznościowego.

Oto mama Aryny Sabalenki. Podobne? (ZDJĘCIA)

I właśnie dzięki Instagramowi możemy dowiedzieć się, jak Sabalenka wyglądała przed laty. Białorusinka wrzuca bowiem na swój profil zdjęcia od dawna.

Dość powiedzieć, że najstarszy post, który nadal widnieje na jej koncie, został opublikowany w maju 2015 roku. Można więc przypuszczać, że właśnie wtedy Sabalenka wrzuciła pierwsze zdjęcie na Instagrama.

Sabalenka kiedyś. Tak zmieniała się gwiazda tenisa:

