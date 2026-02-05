To oni zagrają o Puchar! Egzekucja w półfinale

Piłkarze Manchesteru City wygrali u siebie z Newcastle United 3:1 w rewanżowym meczu półfinału Pucharu Ligi w Anglii. W finale zespół trenera Pepa Guardioli zmierzy się z Arsenalem, który wyeliminował inny klub z Londynu - Chelsea.

Manchester City przystąpił do rewanżu z dwubramkową zaliczką po zwycięstwie w Newcastle 2:0.

 

"The Citizens" już w 32. minucie prowadzili 3:0 po dwóch golach Egipcjanina Omara Marmousha i trafieniu Holendra Tijjaniego Reijndersa. W drugiej połowie honorową bramkę dla „Srok” zdobył Szwed Anthony Elanga.

 

Finał zaplanowano na 22 marca, tradycyjnie na stadionie Wembley w Londynie. W zeszłym roku te rozgrywki wygrał Newcastle United. W Pucharze Ligi najczęściej - 10 razy triumfował Liverpool. Manchester City zdobył trofeum osiem razy, a Manchester United - sześć.

