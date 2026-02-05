Transferowy hit! Gwiazda reprezentacji Polski zagra w AC Milan

Robert IwanekPiłka nożna

Ewelina Kamczyk, piłkarka reprezentacji Polski, zmieniła klub. Nowym pracodawcą niespełna 30-letniej napastniczki będzie AC Milan!

Dwie uśmiechnięte piłkarki w bordowych strojach reprezentacji Polski pozują do zdjęcia na boisku.
Fot. Cyfrasport
Ewelina Kamczyk (na zdj. z lewej) została zawodniczką AC Milan

O transferze niespełna zawodniczki poinformowała oficjalna strona "Rossonerich", dodając, że kontrakt Polki będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku, a sama Kamczyk będzie grała z numerem 80 na koszulce.

 

Wychowanka LKS-u Krzyżanowice nie będzie pierwszą reprezentantką Polski, która zagra w barwach włoskiego giganta. W przeszłości w Milanie występowały między innymi Małgorzata Mesjasz i Nikola Karczewska.

 

Dla Eweliny Kamczyk AC Milan będzie drugim w karierze zagranicznym klubem. Mistrzyni Europy U-17 z 2013 roku grała od 2021 roku we francuskim FC Fleury 91. Wcześniej występowała między innymi w Górniku Łęczna, Medyku Konin i Unii Racibórz.

 

Po 12 kolejkach żeńska drużyna "Rossonerich" ma na koncie 20 punktów i plasuje się na 4. miejscu w tabeli Serie A. Do prowadzącej Romy ekipa z Mediolanu traci 9 "oczek".

