Transferowy hit! Gwiazda reprezentacji Polski zagra w AC Milan
Ewelina Kamczyk, piłkarka reprezentacji Polski, zmieniła klub. Nowym pracodawcą niespełna 30-letniej napastniczki będzie AC Milan!
O transferze niespełna zawodniczki poinformowała oficjalna strona "Rossonerich", dodając, że kontrakt Polki będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku, a sama Kamczyk będzie grała z numerem 80 na koszulce.
ZOBACZ TAKŻE: Z Katowic do Marsylii. Rekordowy transfer polskiego klubu
Wychowanka LKS-u Krzyżanowice nie będzie pierwszą reprezentantką Polski, która zagra w barwach włoskiego giganta. W przeszłości w Milanie występowały między innymi Małgorzata Mesjasz i Nikola Karczewska.
Dla Eweliny Kamczyk AC Milan będzie drugim w karierze zagranicznym klubem. Mistrzyni Europy U-17 z 2013 roku grała od 2021 roku we francuskim FC Fleury 91. Wcześniej występowała między innymi w Górniku Łęczna, Medyku Konin i Unii Racibórz.
Po 12 kolejkach żeńska drużyna "Rossonerich" ma na koncie 20 punktów i plasuje się na 4. miejscu w tabeli Serie A. Do prowadzącej Romy ekipa z Mediolanu traci 9 "oczek".Przejdź na Polsatsport.pl