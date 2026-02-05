Maja Chwalińska po niezbyt udanym Australian Open przystąpiła do turnieju rangi WTA 250 w Kluż-Napoce. Polka w singlu przebrnęła kwalifikacje, a w pierwszej rundzie imprezy głównej odprawiła reprezentantkę gospodarzy Anę Bogdan. Później Dąbrowianka okazała się lepsza również od doświadczonej Olgi Danilovic.

Brytyjka z kolei w swoim pierwszym pojedynku wyeliminowała Belgijkę Greet Minnen. W kolejnej rundzie jej wyższość musiała uznać Kaja Juvan.

Chwalińska i Raducanu do tej pory nigdy nie zagrały ze sobą oficjalnego meczu.

KP, Polsat Sport