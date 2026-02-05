WTA w Kluż-Napoce: Maja Chwalińska - Emma Raducanu. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Maja Chwalińska i Emma Raducanu zmierzą się w ćwierćfinale turnieju WTA w Kluż-Napoce. Kto wygra ten pojedynek? Relacja live i wynik na żywo meczu Maja Chwalińska - Emma Raducanu na Polsatsport.pl.

Maja Chwalińska po niezbyt udanym Australian Open przystąpiła do turnieju rangi WTA 250 w Kluż-Napoce. Polka w singlu przebrnęła kwalifikacje, a w pierwszej rundzie imprezy głównej odprawiła reprezentantkę gospodarzy Anę Bogdan. Później Dąbrowianka okazała się lepsza również od doświadczonej Olgi Danilovic.

 

Brytyjka z kolei w swoim pierwszym pojedynku wyeliminowała Belgijkę Greet Minnen. W kolejnej rundzie jej wyższość musiała uznać Kaja Juvan.

 

Chwalińska i Raducanu do tej pory nigdy nie zagrały ze sobą oficjalnego meczu.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Maja Chwalińska - Emma Raducanu na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport
