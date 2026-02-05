Zaskakująca decyzja skoczka narciarskiego. Zrezygnował z występu na ZIO

Zimowe

Artti Aigro nie wystąpi w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Estończyk weźmie jednak udział w zmaganiach na dużym obiekcie.

Skoczek narciarski w locie, wykonujący skok.
fot. PAP/EPA
Artti Aigro

Ruszyły zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Skoczkowie narciarscy pierwsze próby oddadzą już w czwartek 5 lutego. O 20:00 odbędzie się bowiem oficjalny trening na skoczni normalnej.

 

Jak się okazało, ze startu na tym obiekcie zrezygnował Artti Aigro. Estończyk zamierza w pełni skupić się na zmaganiach na dużej skoczni, o czym poinformował na portalu x.com oficjalny profil Pucharu Świata w skokach.

 

Aigro w przeszłości już dwukrotnie reprezentował swój kraj na igrzyskach olimpijskich. W 2018 w Pjongczangu nie przebrnął kwalifikacji na skoczni normalnej, a na dużej był 48. Lepiej było w 2022 w Pekinie: uplasował się odpowiednio na 34. i 30. lokacie.

