Znamy kolejnych półfinalistów Pucharu Króla! Kto zajmie ostatnie miejsce?

Piłkarze Realu Sociedad San Sebastian pokonali Deportivo Alaves 3:2 w ćwierćfinale Pucharu Hiszpanii i awansowali do kolejnej rundy. Natomiast Athletic Bilbao wygrał z Valencią 2:1.

Dwóch piłkarzy w pomarańczowych strojach świętuje zdobycie bramki, jeden z nich unosi rękę w geście zwycięstwa.
fot. PAP/EPA
Piłkarze Realu Sociedad

Deportivo Alaves prowadziło po golu Algierczyka Abderrahmane'a Rebbacha. Mikel Oyarzabal strzelił na 1:1. Później Toni Martinez z Deportivo wykorzystał rzut karny. Końcówka meczu należała jednak do Realu Sociedad. Bramki zdobyli Portugalczyk Goncalo Guedes i Islandczyk Orri Oskarsson.

 

Napastnik Valencii Umar Sadiq w 26. min. skierował piłkę do własnej bramki. Nigeryjczyk zrehabilitował się, gdy wyrównał na 1:1. W drugiej połowie Mikel Jauregizar z Athleticu zmarnował rzut karny, lecz w doliczonym czasie Inaki Williams z Ghany strzelił gola na wagę awansu do półfinału.

 

We wtorek broniący trofeum piłkarze Barcelony pokonali na wyjeździe drugoligowe Albacete 2:1. W czwartek Betis Sewilla podejmie Atletico Madryt w ostatnim meczu ćwierćfinałowym.

 

Barcelona jest najbardziej utytułowanym klubem w historii Pucharu Króla (Copa del Rey) z 32 triumfami. Drugi w klasyfikacji wszech czasów jest Athletic Bilbao - Baskowie wznieśli trofeum 24 razy.

KP, PAP
