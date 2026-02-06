Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów. Wynik meczu. Kto wygrał?
Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów to sobotni hit PlusLigi. Kto wygrał mecz? Jaki był wynik meczu?
Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów. Wynik meczu. Kto wygrał?
W sobotę w hitowym starciu PlusLigi Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie Asseco Resovię Rzeszów.
Oto partnerki siatkarzy Aluron CMC Warty Zawiercie. Z kim są związani? (ZDJĘCIA)
W 18 meczach aktualnego sezonu PlusLigi ekipa z Zawiercia zgromadziła 39 punktów, natomiast Asseco o pięć oczek mniej. Czy klub z Rzeszowa zmniejszy stratę do lidera po bezpośrednim starciu?
Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów poznamy w sobotę 7 lutego. O tym, kto wygrał, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Chieri 76' Volleyball - BKS Bostik Bielsko-Biała. Skrót meczu