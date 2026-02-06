Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów. Wynik meczu. Kto wygrał?

Siatkówka

Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów to sobotni hit PlusLigi. Kto wygrał mecz? Jaki był wynik meczu?

Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów. Wynik meczu. Kto wygrał?

W sobotę w hitowym starciu PlusLigi Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie Asseco Resovię Rzeszów.

 

W 18 meczach aktualnego sezonu PlusLigi ekipa z Zawiercia zgromadziła 39 punktów, natomiast Asseco o pięć oczek mniej. Czy klub z Rzeszowa zmniejszy stratę do lidera po bezpośrednim starciu?

Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów poznamy w sobotę 7 lutego. O tym, kto wygrał, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

