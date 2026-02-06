Arkadiusz Milik poza kadrą Juventusu. Tak zdecydował trener

Arkadiusz Milik nie wystąpi w tym sezonie w Lidze Mistrzów. Polski napastnik nie znalazł się w kadrze Juventusu na fazę pucharową.

Piłkarz Juventusu w stroju z pionowymi pasami biegnie po boisku.
fot. PAP
Arkadiusz Milik nie znalazł się w kadrze Juventusu na mecze play off

"Stara Dama" zajęła 13. miejsce w fazie ligowej. To oznacza, że musi wystąpić w rundzie play off. Los skojarzył Juventus z Galatasaray - pierwszy mecz odbędzie się już 17 lutego w Stambule.

 

Kluby, które pozostały na placu boju, mogły dokonać trzech zmian w porównaniu do kadry, jakie zgłosiły do fazy ligowej. Niestety, wśród nowych zawodników nie znalazł się Arkadiusz Milik.

 

Wydawało się, że polski napastnik jest już blisko powrotu. W meczach z Romą oraz Pisą (pod koniec grudnia zeszłego roku) usiadł nawet na ławce rezerwowych, ale następnie doznał urazy naciągnięcia mięśnia łydki. Od tego czasu nie pojawia się w składzie meczowym.

 

Milik rozegrał ostatni mecz w barwach Juventusu 25 maja 2024 roku, kiedy zespół pokonał Monzę 2:0. Było to aż 589 dni temu. Łącznie w 75 spotkaniach zdobył dla niego 17 bramek. Kontrakt naszego zawodnika wygasa z końcem czerwca przyszłego roku.

 

Wśród zgłoszonych piłkarzy znaleźli się m.in. Emil Holm oraz Jeremie Boga, którzy trafili do Juventusu w zimowym oknie transferowym.

 

