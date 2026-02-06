Bogdanka LUK Lublin - Barkom-Każany Lwów. Wynik meczu. Kto wygrał?

Czas na kolejny mecz mistrzów Polski w siatkarskiej PlusLidze. Tym razem Wilfredo Leon i spółka podejmą ekipę Barkom Każany Lwów.

Ekipa z Lwowa w ostatnim czasie wygrała dwa ważne spotkania, pokonując po tie-breakach kolejno PGE Projekt Warszawa i ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Czy w starciu z Bogdanką również sprawią sensację?

Bogdanka Lublin - Barkom-Każany Lwów. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Bogdanka Lublin - Barkom-Każany Lwów poznamy w piątek 6 lutego. O tym, kto wygrał mecz Bogdanka Lublin - Barkom-Każany Lwów, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.

