Dwa gole w końcówce. Zagłębie wygrało w Kielcach

Od początku zaatakowali gospodarze. Strzał Martina Remacle'a został zablokowany, a dobitka Konrada Matuszewskiego po rykoszecie od jednego z obrońców przeszła tuż nad poprzeczką. Kilka minut później wydawało się, że Korona musi objąć prowadzenie. Antonin Cortes dośrodkował w pole karne, ale będący w doskonałej sytuacji Konstantinos Sotiriou nie trafił w bramkę.

Gospodarze dopięli swego w 18. minucie. Po rzucie rożnym wykonywanym przez Wiktora Długosza główkował Sotiriou, odbita przez Jasmina Buricia piłka trafiła do Pau Resty i hiszpański obrońca umieścił ją w siatce.

W 51. min z dobrej strony pokazał się bohater meczu w Warszawie Mariusz Stępiński. Po główce byłego reprezentanta kraju Burić z kłopotami złapał futbolówkę. Od 57. min gospodarze musieli sobie radzić bez Resty. Zdobywca bramki doznał kontuzji i został zastąpiony przez Marcela Pięczka.

Goście cierpliwie czekali na swoją szansę. Defensywa Korony spisywała się jednak bez zarzutu. Jak się jednak okazało - do czasu. W 84. min w polu karnym Kielczan powstało ogromne zamieszanie. Obrońcy Korony usiłowali wybić piłkę, ale do siatki wepchnął ją Levente Szabo, który 20 minut wcześniej pojawił się na boisku.

Dwie minuty później fani zespołu z Kielc byli w jeszcze gorszym nastroju, po tym jak piłkę do swojej bramki skierował Pięczek. Podopieczni trenera Jacka Zielińskiego, choć przeważali niemal przez całe spotkanie, stworzyli więcej groźnych sytuacji, nie zdobyli nawet jednego punktu.

Korona Kielce - KGHM Zagłębie Lubin 1:2 (1:0)

Bramki: 1:0 Pau Resta (18), 1:1 Levente Szabo (84), 1:2 Marcel Pięczek (86-samobójcza).

Korona Kielce: Xavier Dziekoński - Bartłomiej Smolarczyk, Kostas Sotiriou, Pau Resta (57. Marcel Pięczek) - Hubert Zwoźny (46. Dawid Błanik), Martin Remacle (46. Simon Gustafson), Tamar Svetlin (84. Nono), Konrad Matuszewski - Wiktor Długosz, Mariusz Stępiński, Antonin Cortes (80. Stjepan Davidović).

KGHM Zagłębie Lubin: Jasmin Burić - Jakub Kolan (78. Adam Radwański), Igor Orlikowski, Damian Michalski, Michał Nalepa, Roman Jakuba (46. Mateusz Grzybek) - Jakub Sypek (46. Mihael Mlinarić), Sebastian Kowalczyk (65. Jesus Diaz), Filip Kocaba, Luka Lucić - Michalis Kossidis (65. Levente Szabo).

Żółta kartka: Martin Remacle.

Sędzia: Piotr Rzucidło (Warszawa). Widzów: 7 866.

PAP