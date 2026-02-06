Dzieje się! Papszun rusza po kolejnego piłkarza

Chodzi o Thomasa Santos, który występuje na co dzień na pozycji prawego obrońcy. 27-latek jest zawodnikiem szwedzkiego zespołu od lipca 2023 roku, kiedy został sprowadzony z AC Horsens. Jego kontrakt z obecnym pracodawcą wygasa z końcem czerwca.

Duńczyk rozegrał w tym sezonie w lidze szwedzkiej 28 meczów, w których strzelił gola i zanotował asystę. Gdyby ostatecznie trafił do Legii, rywalizowałby o miejsce w składzie z Pawłem Wszołkiem oraz Petarem Stojanoviciem.

Po 19. kolejkach Ekstraklasy piłkarze Marka Papszuna zajmują przedostatnie miejsce w tabeli, mając w dorobku 19 punktów. Kolejny mecz rozegrają już w sobotę 7 lutego, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Arką Gdynia.