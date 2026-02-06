Polska zajmuje obecnie 36. pozycję w rankingu drużyn narodowych prowadzonym przez ITF. Natomiast Egipt jest na 42. miejscu.

Puchar Davisa: Gdzie obejrzeć mecz Egipt - Polska?

Oprócz Hurkacza i Majchrzaka, w kadrze zabrakło także kontuzjowanego Daniela Michalskiego (242. ATP), którego zastąpił Filip Pieczonka (1066. ATP). Oprócz niego w drużynie kapitana Mariusza Fyrstenberga są: Maks Kaśnikowski (416. ATP), Karol Filar (624. ATP), Jan Zieliński (22. ATP w deblu) i Karol Drzewiecki (100. ATP w deblu).

W zespole Egiptu są: Fares Zakaria (530. ATP), Michael Bassem Sobhy (690. ATP), Karim Ibrahim (1045. ATP) i Karim Mabrouk (2561. ATP w deblu).

W sobotę na kort wyjdą debiutujący w kadrze Filar i Zakaria, a po nich zagrają Kaśnikowski i Bossem Sobhy. Niedziela zacznie się od rywalizacji deblowej, a później Filar i Kaśnikowski zamienią się rywalami.

Egipt - Polska. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Egipt - Polska poznamy w najbliższy weekend. O tym, kto wygrał, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport