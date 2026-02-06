Hiszpanie pieją z zachwytu nad Pajor. Oto, co zrobiła przeciwko Realowi

FC Barcelona rozbiła Real Madryt aż 4:0. Do siatki trafiły Alexia Putellas, Salma Paralluelo oraz dwukrotnie Pajor. "Niezmordowana" - tak podsumował występ Polki dziennik "Mundo Deportivo".

ZOBACZ TAKŻE: Polski piłkarz wyróżniony za granicą. Został najlepszym obcokrajowcem w historii klubu

"Wniosła do gry dużo głębi, była bardzo aktywna, świetnie współpracowała z koleżankami z zespołu i przebiegła mnóstwo kilometrów, często będąc w niekorzystnych sytuacjach. Zaskoczyła Misę drugim golem - strzałem zza pola karnego po szybkim przejściu do ataku. A czwartą bramką przypieczętowała zwycięstwo. Kapitalny mecz" - czytamy.

Dziennik "AS" docenił znakomite zachowanie 29-latki przy trafieniu z 67. minuty.

"To był sygnał ostrzegawczy ze strony Pajor, do tej pory dość niewidocznej. Ale te najlepsze zawodniczki nie pudłują, tak jak oczy nie kłamią. Polka perfekcyjnie przyjęła piłkę, swoim ruchem wystarczająco zakręciła Navarro i Mendez, po czym bezlitośnie uderzyła na bramkę" - napisano w relacji.

Portal Barca Femini zauważył, że Pajor, mimo że dołączyła do Barcelony w ubiegłym sezonie, strzeliła już więcej goli w El Clasico, niż Real Madryt w całej historii tych konfrontacji.

FC Barcelona rozegra kolejny mecz już w niedzielę 8 lutego, kiedy zmierzy się na wyjeździe z DUX Logrono.