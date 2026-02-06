Klasyfikacja medalowa Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Ile medali zdobyła Polska?

Do 22 lutego rozdanych zostanie łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Terminarz. Jak wygląda program ZIO?

Licząca 60 sportowców (w tym rezerwową bobsleistkę Marikę Zandecką) reprezentacja Polski wystartuje w 12 z nich. Biało-czerwonych zabraknie tylko w curlingu, hokeju na lodzie, narciarstwie dowolnym i skeletonie.

Cztery lata temu Polska w Pekinie zdobyła jeden medal - po brąz sięgnął Dawid Kubacki. Doświadczony polski skoczek nie znalazł się jednak w kadrze na tegoroczne igrzyska.

Jak polscy sportowcy poradzą sobie w 2026 roku we Włoszech?

Klasyfikacja medalowa ZIO 2026. Ile medali zdobyła Polska?

Klasyfikacja medalowa Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 dostępna pod TYM LINKIEM.

BS, Polsat Sport, PAP