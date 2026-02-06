Klasyfikacja medalowa Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Ile medali zdobyła Polska?
Trwają Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Ile medali zdobyła Polska? Jak wygląda klasyfikacja medalowa?
Do 22 lutego rozdanych zostanie łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Terminarz. Jak wygląda program ZIO?
Licząca 60 sportowców (w tym rezerwową bobsleistkę Marikę Zandecką) reprezentacja Polski wystartuje w 12 z nich. Biało-czerwonych zabraknie tylko w curlingu, hokeju na lodzie, narciarstwie dowolnym i skeletonie.
Cztery lata temu Polska w Pekinie zdobyła jeden medal - po brąz sięgnął Dawid Kubacki. Doświadczony polski skoczek nie znalazł się jednak w kadrze na tegoroczne igrzyska.
Jak polscy sportowcy poradzą sobie w 2026 roku we Włoszech?
