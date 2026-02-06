Mityng w Madrycie: Żodzik druga w skoku wzwyż, rekord Europy Hiszpana Attaoui na 1000 m

Żodzik miał problemy na wysokości 1.88, którą pokonała za trzecim razem. Później w pierwszym skoku zaliczyła 1.91, a przy drugim podejściu pokonała 1.94. Konkurs wygrała Amerykanka Charity Hufnagel, która zaliczyła 1.96 m.

Attaoui w biegu na 1000 m walczył o pobicie rekordu świata (2:14.20), ale zdołał poprawić rekord kontynentu na 2:14.53. To również najlepszy w tym roku czas na świecie. Szósty Mateusz Borkowski ustanowił rekord życiowy - 2:18.19, podobnie jak ósmy Patryk Sieradzki - 2:21.40. Filip Ostrowski był "zającem".

Borkowski na 1000 m w hali uzyskał drugi wynik w historii polskiej lekkoatletyki. Halowym rekordzistą kraju jest Marcin Lewandowski - 2:17.67.

Konrad Bukowiecki wynikiem 20.28 m zajął szóste miejsce w konkursie pchnięcia kulą. Wygrał Amerykanin Jordan Geist, który wyrównał najlepszy w tym sezonie rezultat na świecie - 22.04. Drugie miejsce zajął Jamajczyk Rajindra Campbell - 21.94, a trzeci był Roger Steen z USA - 21.88.

Kamil Herzyk czasem 7:58.66 uplasował się na dziewiątej pozycji w biegu na 3000 m. Triumfował Tshepo Tshite z RPA - 7:39.11.

Aleksandra Płocińska uzyskując czas 4:14.27 zajęła 11. miejsce w biegu na 1500 m, w którym tempo nadawała Martyna Krawczyńska. Zwyciężyła Etiopka Birke Haylom - 4:02.37, przed Włoszką Nadią Battocletti - 4:03.59.

Jakub Szymański stracił prowadzenie w europejskich tabelach biegu na 60 m przez płotki (7.48 s), gdyż Enrique Llopis poprawił w Madrycie rekord Hiszpanii - 7.45. Natomiast Holenderka Lieke Klaver przebiegła 400 m w 51.26 i utrzymała prowadzenie na światowej liście.

Kolejny mityng rangi World Indoor Tour Gold odbędzie się w niedzielę w Karlsruhe. Halowy cykl zakończy się 22 lutego zawodami ORLEN Copernicus Cup w Toruniu.

PAP