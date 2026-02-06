Odszedł z Rakowa i pozbawił miejsca Polaka. Trener nie miał skrupułów

Sigma ogłosiła, że poza Barathem do kadry zostali włączeni Antonin Rusek oraz Danijel Sturm. Ten drugi został sprowadzony podczas zimowego okna z NK Celje za 1,6 mln euro.

Tym samym wiadomo już, że w fazie pucharowej nie zobaczymy Jakuba Jezierskiego, za którego Sigma zapłaciła w styczniu Śląskowi Wrocław 300 tys. euro.

Jak zmiany w składzie ocenił trener Tomas Janotka?

- Kadra przeszła duże zmiany w trakcie zimowego okna transferowego - było wiele odejść i przyjść. Przepisy pozwalają nam jednak na dopisanie do składu jedynie trzech nowych zawodników. Nie była to łatwa decyzja, ale biorąc pod uwagę potrzeby na poszczególnych pozycjach oraz stan zdrowia piłkarzy, ostatecznie zdecydowaliśmy się na Baratha, Sturma i Ruseka - oznajmił.

Sigma zmierzy się w 1/16 finału rozgrywek ze szwajcarskim FC Lausanne. Pierwszy mecz odbędzie się 19 lutego, natomiast rewanż zostanie rozegrany tydzień później.