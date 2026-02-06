Piękny dzień polskiego sportu! Brąz skoczka na igrzyskach olimpijskich

6 lutego 2026 roku oficjalnie rozpoczniemy Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan - Cortina. To właśnie tego dnia odbędzie się ceremonia otwarcia imprezy czterolecia. Ta data jest jednak wyjątkowa dla polskiego sportu z innego powodu.

Dokładnie cztery lata temu - 6 lutego 2022 roku - Dawid Kubacki wywalczył brązowy medal na skoczni normalnej podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. W konkursie brało udział czterech Polaków: Kamil Stoch, Kubacki, Stefan Hula i Piotr Żyła, którzy po pierwszej serii zajmowali odpowiednio trzecie, ósme, 23. i 27. miejsca.

Ostatecznie najlepiej z Biało-Czerwonych zaprezentował się Kubacki, który wylądował na 103. metrze, tym samym sięgając po drugi w swojej karierze (pierwszy zdobył w konkursie drużynowym podczas igrzysk w Pjongczang) brązowy medal olimpijski. Pierwsze miejsce zajął Ryoyu Kobayashi, a drugi był Manuel Fettner. Jak konkurs zakończyli pozostali Polacy? Stoch był szósty, Żyła 21., natomiast Hula 26.

Jak się okazało, wywalczony przez Kubackiego medal był jedynym krążkiem zdobytym przez Polskę na tamtych igrzyskach. Czy podczas tegorocznej rywalizacji we Włoszech naszym reprezentantom uda się zdobyć medal w skokach narciarskich?

Dawid Kubacki brązowym medalistą zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie Zobacz galerię

AA, Polsat Sport