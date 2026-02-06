PlusLiga: Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów. Transmisja TV i stream online

Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów to hitowe starcie 20. kolejki PlusLigi. Oba zespoły rywalizują w tym sezonie o najwyższe laury.

Po 18 spotkaniach gospodarze znajdują się na czele tabeli z dorobkiem 39 punktów. "Jurajscy Rycerze" są niepokonani od siedmiu meczów, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Poprzednio musieli uznać wyższość przeciwników ponad miesiąc temu - 3 stycznia górą w trzech setach był PGE Projekt Warszawa.

Przyjezdni natomiast plasują się w PlusLidze na czwartej lokacie z 34 "oczkami" na koncie. W minionej potyczce zanotowali bardzo cenne zwycięstwo. Okazali się bowiem lepsi po pięciosetowej batalii od broniącej tytułu mistrza Polski Bogdanki LUK Lublin.

Drużyny z Zawiercia i Rzeszowa miały okazję w tym sezonie stanąć naprzeciwko siebie już trzykrotnie. W PlusLidze i Lidze Mistrzów triumfowała Warta, z kolei w ćwierćfinale Pucharu Polski wygrała Resovia.

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek w piątek 7 lutego o godzinie 20:30. Przedmeczowe studio o 20:15.

JC, Polsat Sport