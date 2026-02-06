PlusLiga: Bogdanka LUK Lublin - Barkom-Każany Lwów. Relacja live i wynik na żywo

Bogdanka LUK Lublin nie ma ostatnio dobrego czasu. Trudno zaprzeczyć, że największym problemem drużyny są urazy. Trener Stephane Antiga nie może skorzystać choćby z Kewina Sasaka czy Mateusza Malinowskiego. - To dziwne uczucie i odczuwamy pewną frustrację, że przegrywamy ostatnio więcej meczów w PlusLidze - powiedział w rozmowie z serwisem plusliga.pl.

Rywalem Bogdanki w kolejnym meczu będzie Barkom-Każany Lwów. Niespodziewanie ukraiński zespół po ośmiu porażkach z rzędu wygrał z PGE Projektem Warszawa, a po kilku dniach sprawił kolejną niespodziankę i zwyciężył z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. W trzech ostatnich spotkaniach z Bogdanką Barkom nie był jednak w stanie triumfować.

Transmisja spotkania Bogdanka LUK Lublin - Barkom-Każany Lwów w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Mecz odbędzie się w piątek 6 lutego. Początek o godz. 20:00.