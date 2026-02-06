PlusLiga: MKS Ślepsk Malow Suwałki - PGE Projekt Warszawa. Relacja i wynik na żywo

PGE Projekt Warszawa odbił się ostatnio po słabym okresie. Najpierw pokonał w Lidze Mistrzów francuskie Montpellier HSC VB, a w niedzielę pewnie rozbił Energę Trefl Gdańsk. Wcześniej w sześciu meczach przegrał aż pięć razy, co mogło niepokoić fanów. Spotkanie z MKS-em będzie jednak szansą na przedłużenie serii zwycięstw.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdor Resovii przyznał wprost. "Zwracają na mnie uwagę"

Drużyna z Suwałk nie może ustabilizować formy. Choć była w stanie pokonać Jastrzębski Węgiel czy przerwać imponującą passę Indykpolu AZS Olsztyn, to w poniedziałek poległa na własnym parkiecie z Cuprum Stilon Gorzów. Gdyby tego było mało, to MKS nie był w stanie wygrać z zespołem z Warszawy od 2023 roku, czyli od sześciu spotkań.

Transmisja spotkania MKS Ślepsk Malow Suwałki - PGE Projekt Warszawa w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Mecz odbędzie się w piątek 6 lutego. Początek o godz. 17:30