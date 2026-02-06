Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w sobotę. Kto startuje? Kiedy?

O 13.00 wystartują narciarki w biegu łączonym 10+10 km. Pierwszą część dystansu zawodniczki pokonają techniką klasyczną, a drugą - dowolną. Na liście zgłoszeń są cztery Polki: Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek i Monika Skinder.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Terminarz. Jak wygląda program ZIO?

W konkursie kobiecych skoków narciarskich na normalnym obiekcie największą faworytką jest zdecydowana liderka Pucharu Świata Słowenka Nika Prevc. Rodzina Prevców może we włoskich igrzyskach „rozbić bank", bowiem głównym kandydatem do medali w męskiej rywalizacji jest brat Niki - Domen. W sobotę na skoczni w Predazzo zaprezentują się dwie Polki - Pola Bełtowska i Anna Twardosz.

W zawodach drużynowych w łyżwiarstwie figurowym Polacy na razie stanowią tło dla rywali i w sobotę okazję do zaprezentowania umiejętności będzie miał prawdopodobnie tylko Władimir Samojłow w programie krótkim solistów. W późniejszych programach dowolnych w każdej z czterech konkurencji wystąpi tylko pięć najlepszych drużyn.

Do 22 lutego rozdanych zostanie łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Licząca 60 sportowców (w tym rezerwową bobsleistkę Marikę Zandecką) reprezentacja Polski wystartuje w 12 z nich. Biało-czerwonych zabraknie tylko w curlingu, hokeju na lodzie, narciarstwie dowolnym i skeletonie.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w sobotę 07.02. Kiedy starty Polaków?

biegi narciarskie

13.00 bieg łączony 10+10 km K (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)

łyżwiarstwo figurowe

19.45 zawody drużynowe: soliści, program krótki (Władimir Samojłow)

22.05 zawody drużynowe: pary taneczne, taniec dowolny (ew. Sofija Dowhal, Wiktor Kulesza)

saneczkarstwo

17.00 jedynki M, 1. ślizg (Mateusz Sochowicz)

18.32 jedynki M, 2. ślizg

skoki narciarskie

18.45 skocznia normalna K, 1. seria konkursowa (Pola Bełtowska, Anna Twardosz)

19.57 skocznia normalna K, 2. seria konkursowa

BS, Polsat Sport, PAP