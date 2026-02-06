Polacy przywiozą medale z ZIO? "Różne cuda się zdarzają"

Przed nami wiele emocji związanych z zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Polscy kibice z pewnością spoglądać będą na poczynania Biało-Czerwonych.

- Jako cała reprezentacja mamy wyjątkowo dużo szans medalowych - zawodników, którzy swoim poziomem pokazują, że są w stawce wysoko. Mowa o łyżwiarstwie szybkim, short tracku czy snowboardzie - powiedział w Studiu Mediolan Cortina Apoloniusz Tajner, ekspert Polsatu Sport.

Były prezes Polskiego Związku Narciarskiego z mniejszym optymizmem patrzy na skoczków narciarskich.

- Ich medal określiłbym w kategorii niespodzianki, być może nawet sensacji. Nie jest to jednak wykluczone przy formie naszego najlepszego zawodnika, czyli Kacpra Tomasiaka, który skacze rewelacyjnie - przyznał.

Tajner zwraca również uwagę na narciarstwo alpejskie.

- Cieszyłbym się, gdyby niespodziankę sprawiła też Maryna Gąsienica-Daniel, która jest w czołówce w swojej dyscyplinie - ocenił.

Ekspert Polsatu Sport zwrócił także uwagę na to, jaką imprezą są igrzyska.

- Wyróżniają się tym, że są raz na cztery lata. Różne cuda zdarzają się więc na takiej imprezie - dodał.

Cała wypowiedź Apoloniusza Tajnera w Studiu Mediolan Cortina w załączonym materiale wideo:

JC, Polsat Sport