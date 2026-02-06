Polacy przywiozą medale z ZIO? "Różne cuda się zdarzają"
Ruszyły zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Jak co cztery lata, spoglądamy na reprezentantów Polski. - Mamy wyjątkowo dużo szans medalowych - powiedział Apoloniusz Tajner w Studiu Mediolan Cortina.
Przed nami wiele emocji związanych z zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Polscy kibice z pewnością spoglądać będą na poczynania Biało-Czerwonych.
ZOBACZ TAKŻE: Zaskakująca decyzja skoczka narciarskiego. Zrezygnował z występu na ZIO
- Jako cała reprezentacja mamy wyjątkowo dużo szans medalowych - zawodników, którzy swoim poziomem pokazują, że są w stawce wysoko. Mowa o łyżwiarstwie szybkim, short tracku czy snowboardzie - powiedział w Studiu Mediolan Cortina Apoloniusz Tajner, ekspert Polsatu Sport.
Były prezes Polskiego Związku Narciarskiego z mniejszym optymizmem patrzy na skoczków narciarskich.
- Ich medal określiłbym w kategorii niespodzianki, być może nawet sensacji. Nie jest to jednak wykluczone przy formie naszego najlepszego zawodnika, czyli Kacpra Tomasiaka, który skacze rewelacyjnie - przyznał.
Tajner zwraca również uwagę na narciarstwo alpejskie.
- Cieszyłbym się, gdyby niespodziankę sprawiła też Maryna Gąsienica-Daniel, która jest w czołówce w swojej dyscyplinie - ocenił.
Ekspert Polsatu Sport zwrócił także uwagę na to, jaką imprezą są igrzyska.
- Wyróżniają się tym, że są raz na cztery lata. Różne cuda zdarzają się więc na takiej imprezie - dodał.
Cała wypowiedź Apoloniusza Tajnera w Studiu Mediolan Cortina w załączonym materiale wideo: