Polacy przywiozą medale z ZIO? "Różne cuda się zdarzają"

Zimowe

Ruszyły zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Jak co cztery lata, spoglądamy na reprezentantów Polski. - Mamy wyjątkowo dużo szans medalowych - powiedział Apoloniusz Tajner w Studiu Mediolan Cortina.

Mężczyzna w czerwonej kurtce narciarskiej z czarną czapką z czerwonymi i białymi wzorami.
fot. PAP
Kacper Tomasiak

Przed nami wiele emocji związanych z zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Polscy kibice z pewnością spoglądać będą na poczynania Biało-Czerwonych.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zaskakująca decyzja skoczka narciarskiego. Zrezygnował z występu na ZIO

 

- Jako cała reprezentacja mamy wyjątkowo dużo szans medalowych - zawodników, którzy swoim poziomem pokazują, że są w stawce wysoko. Mowa o łyżwiarstwie szybkim, short tracku czy snowboardzie - powiedział w Studiu Mediolan Cortina Apoloniusz Tajner, ekspert Polsatu Sport.

 

Były prezes Polskiego Związku Narciarskiego z mniejszym optymizmem patrzy na skoczków narciarskich.

 

- Ich medal określiłbym w kategorii niespodzianki, być może nawet sensacji. Nie jest to jednak wykluczone przy formie naszego najlepszego zawodnika, czyli Kacpra Tomasiaka, który skacze rewelacyjnie - przyznał.

 

Tajner zwraca również uwagę na narciarstwo alpejskie.

 

- Cieszyłbym się, gdyby niespodziankę sprawiła też Maryna Gąsienica-Daniel, która jest w czołówce w swojej dyscyplinie - ocenił.

 

Ekspert Polsatu Sport zwrócił także uwagę na to, jaką imprezą są igrzyska.

 

- Wyróżniają się tym, że są raz na cztery lata. Różne cuda zdarzają się więc na takiej imprezie - dodał.

 

Cała wypowiedź Apoloniusza Tajnera w Studiu Mediolan Cortina w załączonym materiale wideo:

 

JC, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
Ile polskich medali na Zimowych IO?
APOLONIUSZ TAJNERIGRZYSKA OLIMPIJSKIEINNEIOKACPER TOMASIAKŁYŻWIARSTWO SZYBKIEMARYNA GĄSIENICA-DANIELNARCIARSTWO ALPEJSKIESHORT TRACKSKOKISKOKI NARCIARSKIESNOWBOARDSPORTY ZIMOWESTUDIO MEDIOLAN CORTINAZIMOWEZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIEZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 2026ZIMOWE IOZIOZIO 2026
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Natalia Czerwonka: Mam nadzieję, że Polska już wkrótce rozkocha się w łyżwiarstwie szybkim

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 