Reprezentacja Polski ostatnia po występach solistek na ZIO

Rywalizację solistek w programie krótkim wygrała Japonka Kaori Sakamoto, która uzyskała notę 78,88. Jekaterina Kurakowa była dziewiąta - 57,76.

Wcześniej ósme miejsce w programie krótkim par sportowych zajęli Julia Szczecinina i Michał Woźniak z notą 60,20 pkt, a 10. pozycję w tańcu rytmicznym par zajęli Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza, którzy uzyskali 60,23 pkt.

Po występach par sportowych biało-czerwoni zajmowali dziewiąte miejsce, ale w rywalizacji solistek dobrze spisała się Koreanka Jia Shin i jej reprezentacja wyprzedziła Polskę.

W klasyfikacji generalnej po trzech startach prowadzą Amerykanie, którzy zgromadzili 25 punktów. Za nimi są Japończycy - 23, i Włosi - 22.

W sobotę o godz. 19.45 wystąpią soliści, a wśród nich reprezentant Polski Władimir Samojłow.

Pięć najlepszych zespołów na półmetku rywalizacji zakwalifikuje się do finału. Medale w tej konkurencji zostaną rozdane w niedzielę.

