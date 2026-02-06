Reprezentacja Polski ostatnia po występach solistek na ZIO

Reprezentacja Polski jest ostatnia po występach solistek w programie krótkim w drużynowej rywalizacji w łyżwiarstwie figurowym w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Prowadzą Amerykanie.

Łyżwiarka figurowa w czerwonej sukience wykonuje piruet na lodzie.
fot. AFP
Jekaterina Kurakowa

Rywalizację solistek w programie krótkim wygrała Japonka Kaori Sakamoto, która uzyskała notę 78,88. Jekaterina Kurakowa była dziewiąta - 57,76.

 

Wcześniej ósme miejsce w programie krótkim par sportowych zajęli Julia Szczecinina i Michał Woźniak z notą 60,20 pkt, a 10. pozycję w tańcu rytmicznym par zajęli Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza, którzy uzyskali 60,23 pkt.

 

Po występach par sportowych biało-czerwoni zajmowali dziewiąte miejsce, ale w rywalizacji solistek dobrze spisała się Koreanka Jia Shin i jej reprezentacja wyprzedziła Polskę.

 

W klasyfikacji generalnej po trzech startach prowadzą Amerykanie, którzy zgromadzili 25 punktów. Za nimi są Japończycy - 23, i Włosi - 22.

 

W sobotę o godz. 19.45 wystąpią soliści, a wśród nich reprezentant Polski Władimir Samojłow.

 

Pięć najlepszych zespołów na półmetku rywalizacji zakwalifikuje się do finału. Medale w tej konkurencji zostaną rozdane w niedzielę.

