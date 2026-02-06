Polska przegrała z Ukrainą

W czwartek, na inaugurację zawodów, biało-czerwoni przegrali ze Słowenią 3:4 (1:1, 0:3, 2:0). Na zakończenie Polacy zagrają w sobotę z Wielką Brytanią.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Terminarz. Jak wygląda program ZIO?

EPN to nowy format rywalizacji, wprowadzony w tym sezonie. Polska drużyna wygrała takie zawody w Sosnowcu i Budapeszcie. W tym pierwszym turnieju Polacy pokonali w listopadzie Włochów 4:2, ulegli po dogrywce Słoweńcom 2:3 i wygrali z Wielką Brytanią 1:0. W roli selekcjonera biało-czerwonych zadebiutował wówczas Fin Pekka Tirkkonen, na co dzień pracujący w GKS Tychy. Na początku października zastąpił Roberta Kalabera. Słowak pracował z reprezentacją pięć lat, jego kontrakt wygasł z końcem czerwca.

W grudniowych zawodach w stolicy Węgier Polacy pokonali Francję po rzutach karnych 4:3, Włochów 4:2 i Węgrów 5:2.

Podopieczni Tirkkonena przygotowują się do MŚ Dywizji 1A, które rozegrane zostaną na sosnowieckim lodowisku w dniach 2-8 maja 2026. Rywalizować w nich będą o awans do elity z Francją, Kazachstanem, które spadły z najwyższej grupy, Ukrainą, Japonią i Litwą, która awansowała z niższej dywizji.

Polska - Ukraina 2:4

Bramki:0:1 Artem Buzoweria (2), 1:1 Jakub Ślusarczyk (3), 2:1 Paweł Zygmunt (16), 2:2 Ihor Mereżko (32), 2:3 Artem Hrebenyk (33), 2:4 Iłarion Kuprijanow (47).

Polska: Tomas Fucik – Oskar Jaśkiewicz, Mateusz Bryk, Patryk Wronka, Szymon Kiełbicki, Bartosz Fraszko – Eryk Schafer, Kamil Górny, Paweł Zygmunt, Damian Tyczyński, Krzysztof Maciaś – Olaf Bizacki, Michał Naróg, Sebastian Brynkus, Mikołaj Syty, Christian Mroczkowski oraz Błażej Chodor, Jakub Ślusarczyk, Dominik Jarosz, Jakub Lewandowski, Łukasz Nalewajka.

Kary: Polska – 4 minuty; Ukraina – 4 minuty.