Polska siatkarka podjęła decyzję w sprawie reprezentacji! "Nie jestem w stanie"

Szczurowska to prawdziwa gwiazda tego sezonu. Gra w Besiktasie, dla którego w tym sezonie zdobyła już 346 punktów. Dzięki temu jest najlepiej punktującą zawodniczką w całej lidze. Jej zespół to obecnie dziewiąta siła rozgrywek.

Pod koniec 2025 roku poinformowano, że atakującej złożono ofertę gry w reprezentacji Turcji. Warto dodać, że Szczurowska otrzymywała wcześniej powołania do kadry Polski prowadzonej przez Stefano Lavariniego, ale w seniorskiej kadrze nigdy nie zadebiutowała.

Po raz pierwszy od prawie dwóch miesięcy głos w sprawie ewentualnej zmiany reprezentacji zabrała sama zainteresowana. Gra z tureckim paszportem wiązałaby się z wieloma udogodnieniami, takimi jak: wyższy kontrakt czy ominięcie limitu obcokrajowców.

- Mam taką możliwość, żeby zmienić narodowość i grać jako Turczynka w tureckiej lidze, i zarabiać większe pieniądze. Tak, to jest prawda. Ale nie, nie zrobiłam tego, i myślę, że moje serce i moja ambicja, moje marzenie, żeby być w reprezentacji Polski i kiedyś w niej zagrać, mi na to po prostu nie pozwoli - powiedziała Szczurowska w rozmowie z kanałem "Siatkarskie Ligi".

24-latka podkreśliła, że wciąż liczy na to, że kiedyś przyjdzie jej wystąpić w koszulce z orłem na piersi. Do tej pory na pozycji atakującej pierwsze skrzypce w kadrze Lavariniego grały Magdalena Stysiak oraz Malwina Smarzek.

- Mimo tych wszystkich pozytywnych stron, myślę, że po prostu nie jestem w stanie. Z racjonalnego punktu widzenia byłaby to dobra decyzja, finansowo na pewno mądra, ale jest we mnie nadal ta mała Julka, która chce zagrać w kadrze Polski. Myślę, że ona nigdy ze mnie nie wyjdzie. I dopóki ta mała Julka ma coś do powiedzenia, to na pewno nie zmienię narodowości - dodała.

W kolejnym spotkaniu Besiktas na wyjeździe zmierzy się z THY.

KP, Polsat Sport