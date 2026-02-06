Reprezentacyjny siatkarz wygrywa z nowotworem! Kiedy wróci na boisko?

Kordas dowiedział się o raku podczas rutynowych badań w październiku ubiegłego roku. Diagnoza (chłoniak grudkowy) była dla siatkarza prawdziwym szokiem - tym bardziej, że po bardzo dobrym sezonie w barwach Bigbank Tartu miał już podpisany kontrakt z czeską Duklą Liberec.

ZOBACZ TAKŻE: Nie wytrzymał nawet roku. Siatkarz wraca z emerytury, by pomóc swojemu klubowi

Złośliwy nowotwór wywrócił życie Estończyka do góry nogami. Valentin Kordas musiał zrezygnować z przenosin do Czech i natychmiast poddać się leczeniu. Ze względu na osłabiony organizm nie mógł trenować, ale postanowił pozostać przy siatkówce i znalazł zatrudnienie w roli asystenta trenera w żeńskiej ekipie TU/Bigbank.

Organizm 27-latka znakomicie zareagował na leczenie i po niespełna czterech miesiącach Kordas wrócił do treningów! Reprezentacyjny atakujący uczestniczył w czwartkowych (5 lutego) zajęciach swojego klubu, Bigbank Tartu.

- To było wspaniałe uczucie. Brak mi słów, by to opisać. Cały czas jestem pod opieką lekarzy, ale mam nadzieję, że wkrótce będę mógł wystąpić w meczu ligowym - powiedział Kordas w rozmowie z portalem Delfi.

Valentin Kordas jest wychowankiem estońskiego Taltech VK. W siatkarskim CV ma również występy w Bigbank Tartu, a także włoskim HRK Motta di Livenza i szwajcarskim Chenois Genewa.