Premierowa partia miała równy przebieg, ale tylko do połowy seta. Ślepsk przystąpił do rywalizacji w pełnym składzie, z kolei w ekipie PGE Projektu zabrakło Kevina Tillie, którego zastąpił Bartosz Firszt. Długo nikt nie mógł zdobyć większej przewagi, ale sprawy w swoje ręce wziął Bartosz Filipiak. Atakujący Ślepska najpierw zdobył asa serwisowego, a następnie sprytnie zaatakował z prawego skrzydła. W końcu ze stanu 18:18 zrobiło się 24:19, a po autowym serwisie Projektu to gospodarze świętowali zwycięstwo.

Druga partia to również równa walka do połowy seta i ucieczka punktowa w samej końcówce. Tym razem role się odwróciły, a na wysokiej skuteczności grali Linus Weber i Brandon Koppers, który w międzyczasie zmienił na boisku Firszta. Po ataku niemieckiego zawodnika mieliśmy wynik 20:25 i wyrównanie wyniku.

Trzecią partię od asa serwisowego rozpoczął Honorato. Brazylijczyk długo serwował, ale w końcu po bloku rywali zszedł zza linii dziewiątego metra. Wysokie prowadzenie Ślepska procentowało na kolejnych etapach seta. W ataku mylił się Bartosz Bednorz, a coraz lepiej radzili sobie środkowi gospodarzy. W końcu po długiej akcji i ataku na potrójnym bloku nie pomylił się Asparuch Asparuchow, który zakończył partię wynikiem 25:20.

W czwartym secie po stronie Ślepska najlepiej w ataku wyglądał Filipiak, choć to rywale postawili wysoko poprzeczkę. Po drugiej stronie siatki prym wiedli Bednorz i Koppers, a sama partia nie miała większej historii. Projekt spokojnie doprowadził seta do końca i po ataku Bednorza po bloku mieliśmy oglądać tie-break.

W tie-breaku regularnie oglądaliśmy bloki obu stron rywalizacji. To ten element miał zdecydować o losach tego seta i całego spotkania. Najpierw między innymi dzięki blokom wysoką przewagę wypracowali sobie warszawianie, ale błyskawicznie wynik gonili suwalczanie. W końcu to jednak warszawianie okazali więcej zimnej krwi w końcówce i zakończyli spotkanie po asie serwisowym Bednorza.

Ślepsk Malow Suwałki - PGE Projekt Warszawa 2:3 (25:20, 20:25, 25:20, 21:25, 10:15)



MVP: Brandon Koppers (PGE Projekt Warszawa)

Ślepsk Malow Suwałki: Asparuch Asparuchow, Bartosz Filipiak, Joaquin Gallego, Henrique Honorato, Karol Jankiewicz, Jan Nowakowski - Bartosz Mariański (libero) - Jakub Kubacki (libero), Damian Wierzbicki.

PGE Projekt Warszawa: Bartosz Bednorz, Bartosz Firszt, Karol Kłos, Linus Weber, Jurii Semeniuk, Jan Firlej - Damian Wojtaszek (libero) - Brandon Koppers, Bartosz Gomułka, Michał Kozłowski, Maciej Olenderek, Jakub Strulak.

