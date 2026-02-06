Tak Klaudia Syguła odniosła pierwsze zwycięstwo w UFC. To był duży sukces

Klaudia Syguła nienajlepiej rozpoczęła karierę w UFC. W pierwszym starciu poległa przed czasem z Melissą Mullins. Szybko wróciła jednak do klatki na pojedynek z Iriną Alekseevą.

Od samego początku Syguła agresywnie ruszyła do przodu i w stójce trafiała rywalkę. Było dużo kombinacji, z którymi Rosjanka nie mogła sobie poradzić. Próbowała odpowiadać, czasem skutecznie, natomiast Polka była zbyt szybka.

Druga runda zaczęła się jednak lepiej dla Alekseevej, która trafiła kilkoma mocnymi ciosami. Syguła musiała się ratować klinczem. Kiedy tylko ustabilizowała sytuację, znów wyglądała zdecydowanie lepiej.

Początek trzeciej odsłony należał do Rosjanki. W pewnym momencie można było jednak zauważyć, że opada ona z sił, co wykorzystała Syguła. Nie dość, że trafiła rywalkę backfistem, to posłała ją na deski. Pod koniec obaliła i ustabilizowała Rosjankę, co tylko przypieczętowało jej zwycięstwo. Sędziowie byli jednomyślni.

Karta walk UFC Fight Night 266:



Walka wieczoru:

135 lb: Mario Bautista (16-3) vs. Vinicius Oliveira (23-3)

Karta główna (od godziny 02:00)

125 lb: Amir Albazi (17-2) vs. Kyoji Horiguchi (35-5)

265 lb: Rizvan Kuniev (12-3-1) vs. Jailton Almeida (22-4)

185 lb: Michał Oleksiejczuk (21-9) vs. Marc-Andre Barriault (17-10)

135 lb: Farid Basharat (14-0) vs. Jean Matsumoto (17-1)

205 lb: Dustin Jacoby (21-9-1) vs. Julius Walker (7-1)

Karta wstępna (od godziny 23:00)

170 lb: Daniil Donchenko (13-2) vs. Alex Morono (24-12, 1NC)

115 lb: Bruna Brasil (11-5-1) vs. Ketlen Souza (15-6)

135 lb: Said Nurmagomedov (18-5) vs. Javid Basharat (14-2)

125 lb: Wang Cong (8-1) vs. Eduarda Moura (12-1)

135 lb: Muin Gafurov (20-6) vs. Jakub Wikłacz (17-3-2)

135 lb: Klaudia Syguła (7-2) vs. Priscila Cachoeira (13-7)

Gala UFC Fight Night 266 z udziałem trójki Polaków w sobotę. Początek od godziny 23:00. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.