Tak wyglądała ostatnia walka Wikłacza. To było wielki zwycięstwo

Jakub Wikłacz nie mógł sobie wymarzyć lepszego debiutu w UFC. Nie dość, że w pierwszej walce dostał byłego mistrza Bellatora Patchy'ego Mixa, to pokonał go w imponującym stylu.

ZOBACZ TAKŻE: Ważne wieści w sprawie Ruchały. Polak ogłosił swoją przyszłość w UFC

Polak nieźle rozpoczął ten pojedynek - od sporej liczby kopnięć. Mix zamknął go na siatce, po czym ruszył po obalenie. Wikłacz zareagował instynktownie i próbował podpiąć gilotynę. Po chwili walka przeniosła się do parteru. Polak uderzał rywala łokciami z dołu, a kiedy miał do tego okazję, przerzucił rywala i wylądował w dosiadzie. Była to dogodna pozycja do obijania Amerykanina.

Mix wychodził do drugiej rundy wyraźnie obity. Jego prawe oko było niemalże zamknięte, efekt celnych ciosów Wikłacza. Od samego początku między oboma toczyły się intensywne wymiany.

Trafiał jeden, trafiał drugi, choć wydawało się, że zwłaszcza kolana Polaka robią wrażenie. Mix po raz kolejny chciał przenieść walkę do parteru. Ale Wikłacz znów próbował podpiąć gilotynę. Tempo nieco spadło, choć wówczas więcej uderzeń spadało na głowę Wikłacza.

Trzecia runda zaczęła się od obalenia Amerykanina. Widać było już, że Polak jest zmęczony i nie ma tyle siły, by przetoczyć rywala. Mimo to nie rezygnował z ofensywy, w związku z czym w pewnym momencie było cios za cios. Na koniec Wikłacz powrócił do stójki, ale nadział się jeszcze na mocne uderzenia rywala. Mimo to sędziowie niejednogłośnie orzekli, że triumf odniósł nasz zawodnik.

Karta walk UFC Fight Night 266:



Walka wieczoru:

135 lb: Mario Bautista (16-3) vs. Vinicius Oliveira (23-3)

Karta główna (od godziny 02:00)

125 lb: Amir Albazi (17-2) vs. Kyoji Horiguchi (35-5)

265 lb: Rizvan Kuniev (12-3-1) vs. Jailton Almeida (22-4)

185 lb: Michał Oleksiejczuk (21-9) vs. Marc-Andre Barriault (17-10)

135 lb: Farid Basharat (14-0) vs. Jean Matsumoto (17-1)

205 lb: Dustin Jacoby (21-9-1) vs. Julius Walker (7-1)

Karta wstępna (od godziny 23:00)

170 lb: Daniil Donchenko (13-2) vs. Alex Morono (24-12, 1NC)

115 lb: Bruna Brasil (11-5-1) vs. Ketlen Souza (15-6)

135 lb: Said Nurmagomedov (18-5) vs. Javid Basharat (14-2)

125 lb: Wang Cong (8-1) vs. Eduarda Moura (12-1)

135 lb: Muin Gafurov (20-6) vs. Jakub Wikłacz (17-3-2)

135 lb: Klaudia Syguła (7-2) vs. Priscila Cachoeira (13-7)

Gala UFC Fight Night 266 z udziałem trójki Polaków w sobotę. Początek od godziny 23:00. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.