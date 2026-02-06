To koniec! Polski klub wycofuje się z rozgrywek. "Nie ma innego wyjścia"

"Pierwsze kroki do zakończenia blisko 80-letniej historii FKS Stal Kraśnik podjęte. Żal tradycji, zawodników, trenerów, kibiców, ale wygląda na to, że nie ma innego wyjścia" - czytamy we wstępie tekstu.

Choć jeszcze niedawno wydawało się, że uda się uratować klub, to tak się nie stanie. Celem organizowanego w czwartek przez Komisję Rewizyjną walnego zgromadzenia było wyłonienie nowego zarządu Stowarzyszenia Stali Kraśnik. Pierwotnie chęć wyraził Karol Grządka, ale ostatecznie do tego nie doszło.

Członkowie stowarzyszenia podjęli zatem trzy uchwały. Pierwsza o zobowiązaniu komisji rewizyjnej do złożenia w prokuraturze zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarząd klubu dotyczącego niegospodarności i działania na szkodę klubu. Ponadto członkowie stowarzyszenia postanowili poinformować Polski Związek Piłki Nożnej o wycofaniu pierwszego zespołu z rozgrywek III ligi.

Na spotkaniu nie pojawili się jednak ani prezes Marcin Jędrasik, ani wiceprezes Maciej Poleszak. Zgodnie z przepisami, choć złożyli oni rezygnacje, do wyboru nowych władz stowarzyszenia nadal pełnią swoje funkcje i ponoszą odpowiedzialność za podjęte decyzje.

Po 19. kolejkach Stal zajmowała 14. miejsce, mając w dorobku 19 pkt. Tym samym miała punkt przewagi nad strefą spadkową.