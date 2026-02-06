To on zastąpi Pietuszewskiego? Jagiellonia ogłosiła transfer

Na początku stycznia 2026 roku z Jagiellonii Białystok odszedł jeden z najlepiej zapowiadających się polskich piłkarzy młodego pokolenia - Oskar Pietuszewski. 17-latek trafił do FC Porto, gdzie zdążył już zaliczyć swój debiut. Wiele osób zastanawiało się, kogo ściągnie "Duma Podlasia", by zapełnić dziurę po odejściu wychowanka.

ZOBACZ TAKŻE: Ostre słowa o piłkarzach Legii. "Nie nadajesz się na ten klub"

W piątek 6 lutego Jagiellonia potwierdziła transfer, o którym w mediach mówiło się już od jakiegoś czasu. Do klubu z Białegostoku dołączył Kajetan Szmyt z Zagłębia Lubin.

"Jagiellonia Białystok ma nowego zawodnika. Po uruchomieniu klauzuli odstępnego do Żółto-Czerwonych z Zagłębia Lubin dołączył Kajetan Szmyt, który związał się z Klubem kontraktem do końca sezonu 2028/2029. Umowa zawiera opcję rocznej prolongaty, Szmyt będzie występował z numerem 77" - napisano w komunikacie.

Szmyt od 1 lipca występował w Zagłębiu, natomiast wcześniej grał w takich klubach jak Warta Poznań czy Górnik Polkowice. Ofensywny pomocnik ma na swoim koncie 114 występów w PKO BP Ekstraklasie, w których strzelił 13 goli i zaliczył 12 asyst.

Jagiellonia swój następny mecz rozegra w sobotę 7 lutego. Zmierzy się wtedy w Białymstoku z Motorem Lublin w starciu PKO BP Ekstraklasy. Warto przypomnieć, że "Duma Podlasia" nadal rywalizuje w Lidze Konferencji. W 1/16 finału zagra z Fiorentiną.

AA, Polsat Sport