Ważne wieści w sprawie Ruchały. Polak ogłosił swoją przyszłość w UFC

Ruchała w klatce najlepszej organizacji MMA na świecie zadebiutował 6 września 2025 roku w Paryżu. Polak przegrał wówczas jednogłośnie na punkty z Williamem Gomisem.

Teraz 27-latek będzie miał okazję zaprezentować się w amerykańskiej federacji po raz drugi. W mediach społecznościowych zamieścił film, w którym wraz ze swoją menadżerką Joanną Jędrzejczyk przekazują informację o występie Ruchały na gali.

Na razie nie jest znany termin ani przeciwnik Polaka. Zawodnik z Nowego Sącza pokaże się fanom MMA na gali w Las Vegas. Będzie to dla niego jedenasty pojedynek w karierze.

JZ, Polsat Sport