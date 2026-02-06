Ważne wieści w sprawie Ruchały. Polak ogłosił swoją przyszłość w UFC

Sporty walki

Robert Ruchała (8-2) wraca do oktagonu UFC. Polak w mediach społecznościowych poinformował o swoim występie na gali w Las Vegas.

Zawodnik MMA w rękawicach bokserskich i spodenkach stoi w klatce.
fot. PAP
Ruchała szykuje się do drugiego występu w UFC

Ruchała w klatce najlepszej organizacji MMA na świecie zadebiutował 6 września 2025 roku w Paryżu. Polak przegrał wówczas jednogłośnie na punkty z Williamem Gomisem.

 

Teraz 27-latek będzie miał okazję zaprezentować się w amerykańskiej federacji po raz drugi. W mediach społecznościowych zamieścił film, w którym wraz ze swoją menadżerką Joanną Jędrzejczyk przekazują informację o występie Ruchały na gali.

 

Na razie nie jest znany termin ani przeciwnik Polaka. Zawodnik z Nowego Sącza pokaże się fanom MMA na gali w Las Vegas. Będzie to dla niego jedenasty pojedynek w karierze.

JZ, Polsat Sport
MMAROBERT RUCHAŁASPORTY WALKIUFC
